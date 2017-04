Vive y deléitate con las mejores peleas de boxeo para este trimestre con NAD (Programación)

Abril 8, 2017 - 11:15 am

Manny Pacquiao, Saúl “Canelo”Álvarez, Nehomar Cermeño y Sergey Kovalev son algunos de los peleadores que le dan vida a la programación de boxeo profesional que expone sus mejores rostros. Engalanar las carteleras hasta el mes de julio no será tarea difícil para algunos púgiles que subirán al ring por una jornada más para aumentar su registro, mientras que otros pisarán el cuadrilátero con la firme convicción de alzar títulos mundiales que los lleven a la consecución de la consagración.

Vasyl Lomachenko(7-1, 5 KO) se enfrentarán a Jason Sosa(20-1-4, 15 nocauts) ente 8 de abril por el título de peso junior ligero den la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Para Lomachenko es más que importante ganar este combate para consolidarse como unos de los mejores peleadores de su división, sueño que carga en la rapidez de sus puños desde sus inicios en el 2013.

En la misma fecha, En Manchester, Inglaterra: Terry Flanagan(32-0, 13 KO) vs. Petr Petrov (38-4-2, 19 KO) se medirán por la faja de la (OMB) en las 130 libras. Petrov intentará despojar a Flanagan del cinturón que está bajo su poder.

El 29 de abril será para el experimentado Wladimir Klistchko (64-4 KO53) frente a Anthony Joshua(18-0 KO18) en Wembley Stadium de Londres. Estará en juego el cinturon de la FIB; esta riña será una batalla imperdible Klistchko no será una presa fácil para el inglés que mantiene el título. La última vez que Joshua pisó el cuadrilátero fue cuando venció a Eric Molina por nocáut técnico en el tercer asalto el pasado 10 de diciembre, más lejos Klitschko, el fuerte púgil no pelea desde que cayó ante Tyson Fury por decisión unánime en el 2015.

Las Vegas, lucirá una riña que ha tenido una gran protagonismo. “Canelo” Saúl Álvarez (48-1-1, 34 KOs) enfrentará a su compatriota Julio César Chávez (50-2-1- 32 por la vía rápida) en la lucha por demostrar quién es el mejor. La pelea con fecha de 6 de mayo, no tendrá más valor que el honor ya que no estará en juego un título; Álvarez, El flamante “Golden Boy” quien es manejado por Óscar de la Hoya, pretende tomar este combate como fogueo para un posible “Canelo” vs. Golovkin que aún no concretan la disputa.

En otra fecha, 17 de Junio, Sergey Kovalev(30-1-1, 26 KOs) apostará por quitarle los títulos de la (AMB, FIB y OMB) en Las Vegas. El estadounidense Andre Ward (31-0, 15 KOs) despojó al ruso de las fajas que poseía hasta hace seis meses; La pasada riña dejó seria dudas por la decisión de los jueces en un combate sumamente cerrado, por tal motivo la revancha asoma la posibilidad de una de la mejores del 2017.

Menos lucida, la pelea entre Manny Pacquiao vs. Jeff Horn que cuenta con 16 victorias en su carrera profesional. a pesar que se rumoraba un combate entre el “Pac-Man ” y Amir Khan este fue desmentido por Bob Arum, promotor del filipino. Australia aspira conquitar un estimado de 55.000 mil espectadores para este espectáculo en el Suncorp Stadium. El filipino ha logrado 59 victorias en 67 combates mientras que el Horn

Por último, el de la casa. Nehomar Cermeño, campeón mundial (AMB) tendrá un nuevo reto defender por tercera ocasión su título súper gallo. La fecha de este encuentro será este 9 de abril en el Edion Arena de la ciudad nipona de Osaka, ante la presencia del japonés Shun Kubo.Cermeño se medirá con un pugilista mucho más joven. Kubo cuenta con 26 años mientras que el criollotienen 37.

11 años son los que Nehomar Cermeño le lleva al japones, pero son 13 años de experiencia que el boxeador criollo cuenta en más de treinta peleas. En su última riña, el venezolano dominó las tarjetas 118-110, 117-111 y 117-111 para llevarse la victoria ante Jun Qiu. El mismo al que despojó del cinturón AMB.

Cermeño registra 26 triunfos, 5 derrotas, 1 empate, 15 por nocaut. Su oponente japonés está invicto con 11 peleas.

María José Ramírez

Infografía: María Daniela Ramírez

