¿Viste el cuerpo de Kim Kardashian sin Photoshop? (Fotos)

Estas imágenes reflejan la figura real de la celebridad. En ellas, la mediática aparece con su cuerpo al natural y sin ningún retoque digital.

Al parecer, la madre de dos niños no era consciente de las cámaras. Tras su segundo embarazo, la protagonista del exitoso reality Keeping Up with Kardashian ha trabajado duro para adelgazar y recuperar sus curvas.

Días atrás, fue duramente atacada por un tuit. En su mensaje, Kardashian escribió: “La gripe puede ser una dieta increíble”. Sus detractores la criticaron duramente y terminaron forzando a Kim a eliminar la publicación.