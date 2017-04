Vecinos de Valle Frío llevan 4 días sin luz por explosión de un transformador

Abril 29, 2017 - 1:28 pm

Los habitantes del sector Valle Frío específicamente en la calle Las Flores, ubicada en la avenida 2A con calle 85 de Maracaibo, denunciaron que hace 4 días explotó el transformador que les suministraba la energía eléctrica.

Indicaron que alrededor de 20 familias están siendo afectadas por esta situación y explicaron que en la comunidad existen 2 bebés recién nacidos, una persona que está recién operada y personas de la tercera edad, quienes padecen por las altas temperaturas que arropan a Maracaibo.

Una vecina del sector, de nombre Raquel Villalobos, explicó que Corpoelec ya estaba al tanto de la situación de la calle Las Flores y que se dispondrían a solucionar el problema, no obstante según Villalobos, un representante de la comunidad que al parecer pertenece al PSUV, de nombre Alvis Amaya, denunció que los habitantes de la Calle las Flores no pagaban el servicio de luz, lo que conllevó a Corpoelec a no resolver la problemática.

Ante esa situación, Villalobos aclaró que la comunidad si paga el recibo de luz y que la mayoría de los habitantes de ese sector se encuentran al día con el pago, por lo que invitaron a los medios de comunicación a apersonarse a la comunidad para comprobar que lo que dicen si es cierto.

“Nosotros pagamos nuestro recibo, y tenemos las pruebas que aclaren esa situación, no entendemos porque ese señor la agarra con nosotros e impide que nos resuelvan le problema”, afirmó Jesús Manrrique otro vecino del sector.

Los vecinos de la Calle las Flores del sector Valle Frío de Maracaibo, esperan que en las próximas horas las autoridades competentes pueda resolver la situación.

Noticia al Día