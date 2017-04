Valtteri Bottas: “Espero que Lewis Hamilton acate las órdenes de equipo llegado el caso”

Abril 27, 2017 - 4:39 pm

A Valtteri Bottas le vino muy bien el kilometraje del que se pudo beneficiar en los tests de Baréin, el mismo forma parte de su adapatación a Mercedes, equipo por el que fichó en enero. Desde entonces, es increíble lo mucho que ha aprendido el finés.

Su mejor carrera hasta ahora fue la del Gran Premio de Australia y para Rusia, espera una gran lucha con Ferrari, para la que asegura está preparado.

“Estoy viendo que en cada clasificación mejoro y que puedo sacar más del coche. En Baréin tuve una vuelta buena y el domingo en Melbourne fue la mejor carrera que he tenido, fue la primera prueba sin problemas, luego en China y en Baréin he tenido unas cuantas dificultades en el aspecto técnico, así que espero tener una buena carrera aquí, tenemos un paquete bastante fuerte y la pelea con Ferrari está muy apretada, cada detalle va a contar, así que tengo ganas del fin de semana”, dijo Bottas en la rueda de prensa de la FIA de este jueves.

“Vamos a hablar probablemente de centésimas de segundo otra vez. Con una carrera sin problemas, sé que los resultados llegarán”, detalló.

De cara a este fin de semana, las pruebas en Sakhir fueron muy útiles, sobre todo en relación a la gestión de neumáticos, pero también para probar piezas nuevas. Así, Bottas siente que aprendió, desde que está en el equipo de Brackley, más que en toda su trayectoria.

“Como he dicho, todo se trata de encontrar pequeños detalles. La lucha con Ferrari es muy apretada pero también con tu compañero de equipo así que, cada pequeña cosa que puedas conseguir es clave. En Baréin la parte crítica estuvo en los neumáticos, en encontrar el funcionamiento adecuado y es verdad que durante los tests de Baréin probé varias cosas para gestionar los neumáticos en cuanto al ritmo de carrera y las temperaturas y las presiones”, añadió.

Bottas se siente ahora totalmente integrado en el conjunto de Brackley, gracias a la ayuda de cada miembro de la escudería alemana.

“Puedes introducir pequeñas cosas y al final encontramos pequeñas cosas como equipo, nunca sabes en qué momento las usarás. Ahora aquí en Rusia tenemos unas condiciones totalmente diferentes, de clima y de temperaturas. Nunca aprendí tanto como en estos últimos 100 días, claro, creo que me he desarrollado bien, creo que pude ayudar al equipo y me siento parte del equipo y creo que estoy en un muy buen sitio, es un equipo que me ayuda mucho, estoy aprendiendo mucho y espero que esto continúe así”.

RELACIÓN CON HAMILTON

Sobre la rivalidad con Lewis Hamilton, insistió en que no existen diferencias en el trato de los pilotos en el equipo y comparó su relación con la que tenía con Felipe Massa en Williams. Además, en el caso de que haya órdenes de equipo, espera que el británico las respete, del mismo modo que lo haría él.

“Este equipo nunca ha tenido un piloto número uno y un número dos y no planea tenerlos ahora. Tenemos una relación profesional, como la que tuve con Felipe en Williams. No he pensado tanto en el futuro. No quiero hablar de cosas hipotéticas. Siempre voy a ser un jugador de equipo. Hasta ahora ha ido bien ser compañero de Lewis. Tenemos una relación normal. No nos vemos fuera de la pista. Espero que Lewis acate las órdenes de equipo llegado el caso. Nuestro trabajo es conseguir los puntos máximos. Si me ordenan que me mueva, lo haré, pero trabajo para asegurarme de que no estoy en esa posición”.

No obstante, Bottas no se arrepiente de su decisión de aceptar correr para Mercedes y afirma que está contento con su vida como piloto, algo lógico, ya que trabaja con los campeones de los últimos años.

“Cambiar de equipo en enero fue un reto. Me permití algo de tiempo sin ponerme demasiada presión en mí mismo. Siempre supe que unirme a Mercedes iba a ser un reto. Lo sabía, pero estoy feliz”.

ESCUDO: ¿SÍ O NO?

Por último, el finés opinó sobre la alternativa al halo en la que trabaja la FIA, bautizada como ‘escudo’, algo que a Bottas no le importaría probar y que considera mejor que el dispositivo anterior.

“No me importa el escudo. Es un buen paso respecto al halo. La seguridad es siempre importante, no me importaría probar el escudo”, compartió para terminar.

Soymotor.com / Noticia al Día