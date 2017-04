Un enfermizo apego: Felipe dormía en casa del entrenador con el permiso de su mamá

Abril 24, 2017 - 11:50 am

“Si no puedo ver más a Felipe me mato”, fue la terminante respuesta que le habría dado el DT de fútbol infantil Fernando Sierra a la madre de Felipe Romero, cuando la mujer le dijo que ya no podría pasar más tiempo en soledad con el chico. La mujer tenía fuertes sospechas sobre la relación que el entrenador tenía con su pequeño hijo de diez años, que luego sería asesinado por el DT, en un crimen que conmociona a Uruguay. Tras el homicidio, el DT se suicidó.

El entrenador infantil del club Defensor de Maldonado, donde jugaba Felipe, tenía dibujos que le había hecho el nene, un libro sobre “cómo ser buen padre” y cartas con frases como “Papá te quiero”, “Papá no me faltes nunca” o “Feliz día del padre”, material que fue secuestrado por la Policía. Sierra tenía una relación muy estrecha con el nene y su familia: de hecho Felipe se había quedado a dormir varias veces en su casa, con el permiso de su mamá.

“El niño era parte de nuestra familia, éramos todos muy unidos. Se pasaba días y semanas durmiendo en la casa de Fernando con el consentimiento de la madre. Ella lo venía a ver y luego se iba porque tenía que trabajar. Las fiestas de Navidad también las pasaba con Fernando”, dijo un familiar de Sierra.

El padre del chico asesinado es Luis “Lucho” Romero muy popular en su país por su exitoso paso en el club Peñarol. La madre, Alexandra Pérez, es agente de policía de Maldonado y se había separado del exjugador, con el que estuvo casada durante cinco años, y con el que además tiena una hija de de 13 años.

La psicóloga del nene le había recomendado a la madre que no dejara a solas a su hijo con el entrenador, ella había hablado con el DT para comunicarle sobre esta restricción, al sospechar de un “vínculo enfermizo”, y el DT habría amenazado con matarse, lo que finalmente hizo después de asesinar al Felipe. “Si no puedo ver más a Felipe me mato”, le dijo Sierra a la mujer, de acuerdo al diario El País de Uruguay.

TN