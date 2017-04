Un camión embiste a una multitud en Estocolmo, Suecia (Fotos+Video)

Abril 7, 2017 - 9:41 am

Un camión arrolló este viernes a una multitud en el centro de Estocolmo, Suecia, según informan medios locales. Varios testigos y las fuerzas de seguridad afirman que hay varios muertos y heridos.

El suceso se ha producido en la calle Drottninggatan de la parte antigua de la capital sueca. El vehículo se ha estrellado posteriormente contra el centro comercial Ahlens. La Policía ha informado a los medios locales de que puede tratarse de un posible atentado terrorista.

Un policía ha alertado de que el supuesto agresor se encuentra ahora dentro del citado centro comercial y disparando un arma.

Sobrevolando el lugar de los hechos hay un helicóptero de la Policía. Según informaciones de medios locales, el camión ha salido ardiendo. Al parecer hay tres personas muertas que yacen en el suelo.

Presos del pánico, los peatones huyen del lugar. El caos reina en la zona.

Something’s happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb

— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 de abril de 2017