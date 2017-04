Trump se ve obligado a postergar para “más adelante” financiamiento de muro

Abril 26, 2017 - 8:48 am

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha visto obligado a postergar la financiación del muro en la frontera con México, su propuesta estrella en la campaña electoral, ante la imposibilidad de que los presupuestos federales salgan adelante en el Congreso a tiempo para evitar un shutdown o cierre del Gobierno a partir de primera hora del sábado.

Los legisladores demócratas y algunos republicanos se oponían a dar luz verde al presupuesto, que debe ser aprobado antes de la medianoche del viernes, si incluía una partida de 1.400 millones para la construcción de la barrera fronteriza este año como Trump quería, destacó DPA.

The Washington Post informó este martes que el borrador de presupuesto que llevarán los republicanos a Capitol Hill no contiene ya ese punto. Eso no significa sin embargo que Trump abandone su controvertido proyecto estrella, sino que posterga la negociación de la financiación a septiembre, según informaron otros medios.

“El muro se va a construir”, aseguró Trump este martes en la Casa Blanca a preguntas de la prensa. “Pronto”, respondió cuando le preguntaron los periodistas cuándo será eso. “Tenemos tiempo de sobra. Tenemos mucho tiempo”, añadió tras contestar afirmativamente a si será durante estos cuatro años de mandato.

“Estamos ya preparándonos. Estamos haciendo planes, estamos haciendo precisiones, estamos haciendo un montón de trabajo para el muro, y el muro va a construirse”, manifestó Trump, que asegura que la barrera fronteriza servirá para frenar la entrada de drogas en Estados Unidos y la inmigración ilegal.

Sobre Trump se cernía la amenaza de ver cómo a los 100 días de llegar a la Casa Blanca, que se cumplen el sábado, sufría una derrota en el Congreso que además conllevaba un shutdown o cierre del Gobierno federal de Estados Unidos al no salir aprobados los presupuestos. Ya el lunes, durante un encuentro con periodistas de medios conservadores, Trump había mostrado su disposición a postergar la negociación sobre la financiación del muro a septiembre.

Los demócratas y también algunos republicanos se oponían a destinar una partida para ello en el presupuesto. Ningún miembro del Congreso, ni demócrata ni republicano, de los cuatro estados fronterizos con México apoyaba la petición de Trump, según publicó el Wall Street Journal ya la semana pasada.

El cierre o shutdown es una situación en la que el Gobierno suspende la prestación de los servicios públicos con la excepción de los que se consideran esenciales y deja por lo tanto a muchos trabajadores de la administración federal en casa por no poder pagar su salario. El último cierre tuvo lugar en 2013, cuando Washington quedó paralizado 17 días ante el enfrentamiento entre el entonces presidente, Barack Obama, y la oposición republicana.

Que se produjera ahora, con el Partido Republicano controlando las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca, sería un gran golpe para la formación, que desde la llegada de Trump al poder apenas ha tenido éxitos en Capitol Hill.

El mismo lunes, horas antes del encuentro en el que mostró a periodistas de medios conservadores su disposición a aplazar a septiembre la negociación sobre la financiación del muro, Trump intentó aún presionar a los legisladores críticos a través de Twitter.

Allí calificó el muro de “herramienta muy importante para frenar la entrada de drogas” en Estados Unidos. “Si no se construye el muro, que se hará, NUNCA se arreglará la situación de las drogas de la forma en la que debería”, añadió.

DPA