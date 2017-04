Tomás Guanipa: No ha habido ningún tipo de comunicación con el Gobierno

Abril 17, 2017 - 7:31 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa, aseguró que no ha habido “ningún tipo de comunicación” o acercamiento con representantes del Gobierno nacional, para retomar mesas de diálogo o negociar unas eventuales elecciones.

Guanipa, entrevistado en Globovisión, indicó que la mejor respuesta a esos rumores, es la alocución presidencial de este domingo, en que se señaló a la dirigencia política de Primero Justicia de estar estar detrás de planes desestabilizadores y golpistas.

Reiteró que la solución a la crisis que atraviesa el país, se debe a que no se celebró el referendo revocatorio, y a la falta de un cronograma electoral. Afirmó que los comicios regionales no son una “concesión” y que estos no chocarían con unas elecciones presidenciales.

Al respecto de las acusaciones, el parlamentario negó las acusaciones del presidente, Nicolás Maduro, que inculpan a dirigentes de PJ. Aseguró que uno de los testimonios que se presentó al país, corresponde a un joven que fue obligado a declarar, y que posteriormente pidió ayuda psicológica a sus familiares.En ese sentido, connsidera que lo expuesto es parte de un “show” para involucrarnos en un golpe de Estado.

Noticia al Día