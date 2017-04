“Te amo papá, eres mi héroe”: Despedida de Martincito, hijo de Martín Elías

Abril 16, 2017 - 10:09 am

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento del cantante Martín Elías Díaz Acosta, tras un accidente automovilístico en vías de Sucre, su hijo mayor, Martín Elías Jr., publicó en Instagram conmovedores mensajes en los que le dice al artista cuanto lo ama.

“Te amo papá estás en el cielo cuidando los a ‘martinistas’, yo que soy tu hijo mayor me voy a encargar de Paula. Te amo papá, eres mi héroe, te amo”, fue uno de los mensajes que escribió el primogénito del artista.

Otro de los mensajes en el que expresó el dolor por la partida de su padre dijo “papá no sabes el dolor que siento de no verte más pero cuando llegue mi hora voy a cantar contigo en el cielo. Te amo. ¿Por qué te me fuiste? Te amo más que todo en el mundo y los ‘martinistas’ te apoyan te adoro y yo tengo dos sentimientos: felicidad porqué estás con Dios y con tu papá y tristeza porque soy tu hijo te amo quisiera que no estuvieras en esa tumba. Pero todo lo tiene dios controlado y un menaje: nosotros no elegimos que mi papá se muriera pero nosotros si elegimos que actitud vamos a tomar”.

Te amo papá estás en el cielo cuidando los a martinistas yo que soy tu hijo mayor me voy a encargar de paula te amo papá eres mi héroe te amo ❤️❤️❤️❤️

Papi con la ayuda De Dios para seguir tu ejemplo estoy feliz porque estás con Papito Dios pero triste porque no te volveré a ver te amo papi cuidare de Paula y mami patri me parezco a ti en esta foto papi

Papa no sabes el dolor que siento de no verte más pero cuando llegue mi hora voy a cantar con tigo en el cielo te amo porque te me fuiste te. Amo más que todo en el mundo y los martinistas te apoyan te adoro y yo tengo 2 sentimientos felicidad porqué estás con dios y con tu papá y tristeza porque soy tu hijo te amo quisiera que que no estuviera en esa tumba pero todo lo tiene dios controlado y un menaje nosotros no elegimos que mi papa se muriera pero nosotros si elegimos que actitud vamos a tomar

Noticia al Día/El Heraldo