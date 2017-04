Suspendieron al extenista Ilie Nastase por grosero

Abril 24, 2017 - 5:04 pm

Ilie Nastase, capitán del equipo rumano de la Copa Federación, fue suspendido provisionalmente por la Federación Internacional de Tenis (ITF) debido a su comportamiento durante la serie que enfrentó este fin de semana a Rumanía y Gran Bretaña.

El preparador, exnúmero uno y una de las estrellas de la raqueta durante los años setenta, no podrá ejercer su cargo ni tampoco acceder a ningún torneo organizado por la ITF, incluida la Copa Federación.

Nastase, de 70 años, profirió graves insultos durante el encuentro que disputaban el pasado sábado la británica Johanna Konta y la rumana Sorana Cirstea. En juego, el segundo punto de la eliminatoria.

En un determinado momento, el árbitro Andreas Egli expulsó a Nastase por sus quejas constantes. Acto seguido, el seleccionador rumano profirió graves insultos contra la entrenadora británica (Anne Keothavong) y también hacia Konta cuando se dirigía hacia la tribuna.

El partido se detuvo cinco minutos y luego se reanudó, pero la jugadora británica no pudo contenerse y rompió a llorar. El juez decidió suspender definitivamente el encuentro y la tenista rumana Monica Niculescu relevó a Nastase, ganador del US Open de 1972 y de Roland Garros un año más tarde. Lejos de retractarse, el técnico se reafirmó: “No me arrepiento por ello. Que me envíen a la cárcel si así lo consideran, no me importa. Solo intentaba defender los intereses de mi jugadora”.

Nastase, un hombre que en los últimos años ha hecho declaraciones muy controvertidas, había sido noticia durante la semana debido a un comentario de mal gusto respecto a la futura maternidad de la estadounidense Serena Williams.

“Ya veremos de qué color será su hijo: ¿Chocolate con leche?”.

