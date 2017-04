Someterán a resonancia a Félix Hernández en el hombro derecho

Abril 26, 2017 - 8:59 am

El as de los Marineros, el venezolano Félix Hernández, fue enviado de regreso a Seattle la noche de este martes para someterse a una revisión médica tras sentir rigidez en su hombro derecho y salir del juego después de lanzar dos innings en la derrota 19-9 ante los Tigres.

El manager Scott Servais dijo que el derecho de 31 años de edad sintió fatiga en su hombro. El lanzador se someterá a una resonancia y será evaluado en Seattle mientras el equipo cumple con una gira de 10 partidos.

Hernández cedió seis hits y cuatro carreras con dos bases por bolas antes de ser reemplazado por Chris Heston en el arranque de la tercera entrada.

“Simplemente no traía mucho en su brazo esta noche”, reconoció Servais. “Fue ‘brazo muerto’ más que nada. No sintió dolor ni nada de eso. Sus lanzamientos no estuvieron efectivos hoy y no se sintió bien”.

Servais desconoce cuánto tiempo Hernández quedaría fuera de acción.

ESPN / Noticia al Día