Simeone admitió que la eliminatoria sigue abierta entre Atlético y Leicester

Abril 12, 2017 - 8:03 pm

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, lamentó este miércoles, tras el triunfo por 1-0 contra el Leicester en la Liga de Campeones, que a su equipo le “faltó un poco más de contundencia para redondear el resultado” y remarcó que el encuentro de vuelta será una “noche de fútbol puro”.

“¿El partido de vuelta? Nos imaginamos una noche de fútbol fantástica, un campo inglés, mucho ambiente, la gente cerca, un estadio bonito por la presión que tiene con el rival, el rival se siente muy fuerte en ese ambiente…

Noche de fútbol puro”, explicó en rueda de prensa sobre el próximo choque en el estadio King Power.

“Ha sido un muy buen partido del equipo. Nos faltó un poco más de contundencia para redondear más abultado el resultado, pero también es real que el rival en el segundo tiempo, perdiendo 1-0, se encerró muy bien atrás, apostando a perder 1-0, a buscar alguna contra que nos agarrara distraídos y apostando seguramente al segundo partido”.

“Está claro que siempre a uno le gustaría que el resultado sea abultado, pero entendíamos y lo hablábamos en la previa que enfrentábamos a un equipo que sabe lo que quiere y a lo que juega, que no cambia sus formas a pesar del resultado. Me voy contento con el trabajo del equipo, sabiendo que la eliminatoria sigue abierta y no nos va a sorprender nada porque lo preveíamos”, continuó Simeone.

Para él, el potente comienzo del Atlético en los primeros veinte minutos “se volvió a repetir” después en el desarrollo del encuentro, “pero no llegó el gol que puede hacer valer mucho más lo que pasó en el partido”, al tiempo que insistió en que la eliminatoria está abierta y nadie da por segura la clasificación.

“Los que están dentro del grupo nuestro seguramente que no se ven (clasificados), porque vivimos del partido a partido y está claro que tenemos la necesidad de enfrentar el partido del sábado primero y después un 50 por ciento de la eliminatoria de cada uno”, afirmó.

