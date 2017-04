Sepa el jugador que puede desbancar a Pogba como el más caro de la historia

Abril 18, 2017 - 8:39 am

Romelu Lukaku no renovará con el Everton. El propio jugador declaró su deseo de jugar en un equipo que dispute la Champions League. Además, el técnico de los “Toffees”, Ronald Koeman, aseguró que el delantero belga ya le había comunicado su decisión de no alargar más su estancia en Goodison Park.

Sin embargo, el Everton estaría decidido a mantener a Lukaku hasta que expire su contrato. Tan solo se dispondría a vender al jugador por una cifra récord. Y es que los “Toffees”, según Liverpool Echo, tasarían al belga en 100 millones de libras (unos 118 millones de euros), por lo que se convertiría en el futbolista más caro de la historia, superando a Paul Pogba, que llegó al Manchester United, procedente de la Juventus, por 89 millones de libras (unos 105 millones de euros).

La intención del Everton es evitar que aquellos clubes interesados en Romelu Lukaku no se aprovechen de esta situación y pretendan llevarse al jugador por una cantidad muy inferior. Es decir, que sus declaraciones en las que manifestó que no ampliaría su contrato, que finaliza en junio de 2019, no determinen e influyan en las negociaciones de su traspaso.

En caso de que ningún club esté dispuesto a desembolsar 100 millones de libras por el delantero belga, el Everton no vendería a Lukaku este verano. De hecho, el propio Ronald Koeman le hizo saber que debe “respetar” los dos últimos años de su contrato actual.

Cabe recordar que el Chelsea, que sería el mejor situado para hacerse con los servicios de Lukaku, ya estuvo interesado en su fichaje la pasada temporada. En ese momento, el Everton habría pedido 70 millones de libras (casi 83 millones de euros). Pero los ‘Blues’ no habrían realizado ninguna oferta cercana a esa cantidad.

Romelu Lukaku, que tan solo tiene 23 años, es el máximo goleador de la Premier League, con 24 goles a falta de cinco partidos para que finalice la liga inglesa. Por ello, el Everton consideraría que el valor del belga habría incrementado hasta los 100 millones de libras.

Sport