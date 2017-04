Sensación de salida (Jesús Castillo Molleda)

Abril 10, 2017 - 8:43 am

El retorno de las manifestaciones de calle por parte de los diputados opositores de la Asamblea Nacional acompañado por los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática y ciudadanos ha avivado las esperanzas de que ya llegó el momento de lograr que el Presidente renuncie a su cargo o haga un llamado de elecciones generales a corto plazo. Sin embargo, el gobierno se ha mantenido firme al permanecer en el poder sin importar los métodos y se ha trazado una agenda de no dejarse intimidar por sus adversarios (tanto nacionales como internacionales) en lo que han denominado “Un Golpe Continuado”.

El libreto está claro, minimizar a su adversario en tiempos de convulsión, para lograrlo han diseñado unas estrategias, las cuales, aunque parezca ilógico buscan que la oposición se mantenga en la calle para justificar sus duras acciones las cuales describimos: 1. Crear una fuerte ola de rumores de que el gobierno está caído; 2. Que los altos mandos militares y aliados al gobierno (tomando como referencia lo ocurrido con la Fiscal General), se preparan para solicitar la renuncia presidencial; 3. Que los grupos de choque conformados por las brigadas anti motines de los cuerpos de seguridad, milicia, colectivos se encuentran desmotivados en no seguir confrontando a los manifestantes opositores; 4. Que hay gobernadores del P.S.U.V. que van emitir un comunicado solicitando elecciones de inmediato; 5. Que la O.E.A., Mercosur y el Vaticano, de la mano con los diferentes pronunciamientos de voceros internacionales aliados a la M.U.D, han logrado que los gobiernos de China, Rusia y Cuba le estén quitando el apoyo al gobierno nacional, lo que los obligaría a ceder en sus pretensiones de perpetuarse en el poder; 6. Que los sectores populares del todo el país se están sumando a las manifestaciones convocadas por la oposición, lo que afirma que el gobierno no pudo vender ilusiones con las cajas C.L.A.P., carnet de la patria y misión vivienda; 7. Que solo faltan pocas horas para que el gobierno se rinda y abandone el país con un despliegue de movilizaciones hacia el aeropuerto la Carlota y la rampa cuatro del aeropuerto de Maiquetía en donde varios aviones serán usados para el traslado de la familia presidencial, ministros, colaboradores, militares, entre otros, los cuales tienen como destino diferentes partes del mundo, para evitar ser juzgados por las fuerzas opositoras que gobernarán en un proceso de transición y el pronto llamado a elecciones en donde los golpistas le entregaran todo a los representantes de la M.U.D.; 8. Que el gobierno no puede más defender el legado del presidente Chávez.

En este contexto, vender esa sensación de salida es un objetivo claro del gobierno para lograr un estado de frustración futuro a los seguidores de la M.U.D., que les han dicho que solo manteniéndose en la calle “Sin Retorno” es que el gobierno se va y para eso la M.U.D. anunció unas acciones de calle continuas inclusive en los días de Semana Santa con la alta expectativa de la gran toma de Venezuela convocada para el miércoles 19 de abril de 2017, en la cual el gobierno estará celebrando los cuatro años de haber sido proclamado por el C.N.E. Nicolás Maduro como el triunfador de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013; y aprovechando los desfiles militares por celebrarse un año más de la proclamación de la Independencia desplegará todo el poderío bélico y organización para darle la bienvenida a la gran toma de Venezuela.

El gobierno está débil pero no caído y eso justificará todas las acciones sin precedentes vividas en la historia contemporánea de Venezuela las cuales seguirá usando el gobierno en los próximos días, intentando crear más divisiones en la M.U.D. con más anuncios de inhabilitaciones, detenciones, despliegues de fuerzas, crear sospechas que grupos de la M.U.D. se entienden con el gobierno, seguirá bloqueando señales de medios alternativos, cuentas de redes sociales, la ola de rumores falsos seguirá en ascenso. Si la M.U.D, no logra sus objetivos vendrán tiempos de mayor frustración, si logra sus objetivos tendrán que estar muy unidos para no desperdiciar la oportunidad. Como lo dijo Jonathan Blanco “Si quieres vencer a tu adversario en batalla, tienes que estar dispuesto a arriesgarlo todo, inclusive la vida”.

[email protected] @castillomoilleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politólogo, Profesor, Emprendedor, Locutor)