Se retira Ileana Ros-Lehtinen, primera cubanoestadounidense elegida en el Congreso

Abril 30, 2017 - 5:20 pm

La representante de Florida Ileana Ros-Lehtinen, la primera cubanaestadounidense elegida al Congreso, se va a retirar el próximo año. Dijo el domingo que era tiempo de hacer algo diferente luego de trabajar más de tres décadas como funcionaria electa.

La republicana de 64 años dijo que se retirará cuando termine su período actual. En noviembre, fue electa al distrito 27 de Florida, área redemarcada que representa una parte del sureste del condado de Miami-Dade, que es bastante demócrata. Hillary Clinton se alzó en el distrito con 20 puntos porcentuales por encima de Donald Trump, y Ros-Lehtinen triunfó con una ventaja de 10 puntos porcentuales.

Su retiro inesperado dará a los demócratas la oportunidad de ganar este puesto en el 2018.

De acuerdo con la biografía de la página web de su oficina, Ros-Lehtinen fue electa al Congreso en 1989, luego de haber sido electa a la cámara baja de Florida en 1982 y al Senado estatal en 1986.

The Miami Herald fue el primero que reportó el retiro. El portavoz de la congresista Keith Fernández confirmó el anuncio a The Associated Press.

AP