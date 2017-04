¡Se resolvió el misterio! Este es el verdadero significado de los sueños eróticos

Abril 28, 2017 - 11:40 am

Siempre ha generado incertidumbre saber cuál es el significado de esos sueños que levantan a algunos un poco emocionados y excitados. Las ideas de por qué tuviste ese sueño rondan tu mente y Google se vuelve tu enciclopedia y libro de respuestas.

La especialista Lauri Loewenberg habla sobre el significado de los sueños eróticos en sus distintos escenarios:

Soñar con tu ex o tu primer amor: Loewenberg afirma que soñar que tienes sexo con tu ex o primer amor es de lo más común; pero eso no significa que aún lo amas o que debes buscar otra pareja.

“Si ha pasado mucho tiempo desde que esta persona ha pasado en su vida, no se trata de él, sino de lo que él representa: el primer amor, la pasión, la emoción, ser deseado, deseando a alguien”, dijo la psicóloga. Añadió que el primer amor nos recuerda un momento en el que nos sentimos vivos y todo fue muy emocionante. También puede ser causado por lo que estás viviendo, por ejemplo si estás soltera o en una relación que se siente rutinaria o aburrida.

Sexo con un extraño: Esto no es una señal de que alguien está esperando por ti y por eso sueñas con él. Loewenberg dijo que el sueño del ‘amante misterioso’ es el segundo más común de los sueños sexuales.

El amante misterioso simboliza algún aspecto de ti misma que estás tratando de descubrir. “El hombre sin rostro representa un deseo personal de mayor autoridad y asertividad en tu vida diaria”.

Sexo con tu amor platónico: Loewenberg aplica una regla a los sueños sobre los amigos platónicos. “Elije las tres primeras cosas que vienen a tu mente cuando piensas en esa persona, a continuación, aplícalas a ti misma”, dijo. Así que si sueñas con tener relaciones sexuales con tu mejor amigo, aunque no se sienten atraídos, tendrás una lluvia de ideas que se asocian a esa persona, y luego verás si alguna de esas cualidades o rasgos aplican a tu vida.

En realidad los sueños sexuales tienen más relación con lo que esas personas representan en tu situación de vida actual que con las misma persona. El subconsciente es algo difícil de entender.

Para ellas: Sexo con otra mujer: Si normalmente no te sientes atraída por otras mujeres, estos sueños sexuales son aún más común, según Loewenberg. “Si parece extraño y alocado tener ese sueño, recuerda que no es real [tener esa curiosidad], pero es más sobre lo que la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales representa para ti”, explicó.

Piensa en lo que las cualidades de las mujeres que aparecen en tu sueño representan. Y después piensa en cosas que has hecho últimamente que te hagan sentir realmente orgulloso de tu género.

Sexo con alguien que odias: El sexo salvaje puede ser algo grandioso, pero tener relaciones con alguien que desprecias es cruel e injusto. La razón podría ser que tu subconsciente está tratando de conectar con esa persona para que juntos lleguen a una relación más saludable, Loewenberg asegura “Sentir odio no atrae buena energía”. Otro significado es que esa persona puede ser muy parecida a ti, o tiene cualidades que desearías.

Sexo con un compañero/a de trabajo: Tener un sueño erótico con un compañero de trabajo es similar a tenerlo con un amigo platónico, así que debes aplicar la misma regla para descifrar qué te liga a él. Pensar en algo acerca de ese compañero que podría beneficiarte si te unieras a él, te ayudará.

Todo es diferente si en tu sueño involucras a tu jefe, pues es alguien que tiene una posición de poder importante. Loewenberg sugiere pensar si existe alguna conexión que quieras hacer con él, tal vez proponerle un proyecto. También tiene que ver con tus aspiraciones, pues en el futuro quieres llegar a tener cierto poder.

Sexo en grupo: Aunque te parezca divertido, esto puede significar algo de sufrimiento en tu vida: “Por lo general se puede conectar a algún tipo de confusión o de sobrecarga que estás pasando”, dijo Loewenberg. Al igual puedes estar abrumado por todo lo que pasa en tu vida sexual real.

“Una orgía es típicamente alrededor de demasiadas cosas a la vez”, dijo Loewenberg. “¿Tiene demasiadas cosas? ¿Estás tratando de lograr muchas cosas”. El mensaje es que tu atención se divide entre muchas cosas – buscar maneras de simplificar algunas partes de su vida, o buscar las cosas que tal vez puedes poner en espera.

Sexo en un lugar público: A veces, la parte más importante de un sueño sexual no es la otra persona (o personas), si no el lugar. “En los sueños, utilizamos ubicaciones geográficas para simbolizar áreas geográficas de su vida: al igual que su vida en el hogar, en el trabajo, en el amor, o en tu círculo social”, dijo Loewenberg. “La ubicación pública simbolizaría alguna parte de su vida que todo el mundo conoce.”

Así que si estás teniendo sexo en tu oficina en frente de un grupo de gente, podría significar que tu vida de trabajo está dominando una gran cantidad de sus conversaciones últimamente, o que eres reconocida por tus logros en el trabajo, o que el trabajo está ocupando todos tus pensamientos. Lo mismo ocurre con otros lugares como la escuela – piensa por qué estás tan apegado a ese lugar en particular.

Soñar con un orgasmo: Los sueños húmedos en las mujeres suelen aumentar con la edad, mientras que para los hombres disminuyen. Según Loewenberg soñar con sentir grandes orgasmos podría representar que lograste algo importante, o simplemente que tienes ganas de tener sexo.

Soñar que estas embarazada: Esto no es un sueño sexual, pero sí el resultado de tener relaciones sexuales, y es muy común – por lo que pertenece en esta lista. Loewenberg dijo que si sueñas que estás embarazada, pero aún no está en tus planes un embarazo, no quiere decir que tienes que ir a hacerte una prueba de inmediato.

Es realmente más sobre algo de tu vida, algo que está en crecimiento y en fase de desarrollo”, dijo Loewenberg. Piensa sobre los proyectos que tienes en este momento – ¿Alguno te llena de emoción? ¿Estás muy involucrado en la escuela o en el trabajo? Eso es básicamente igual que un bebé, a pesar de que no está creciendo en tu vientre.

“El sueño muestra al proyecto en forma de un embarazo, por lo que vas a entender que necesita cuidado y amor para que pueda alcanzar el máximo potencial”, dijo Loewenberg.

Cosmopolitan