Schweinsteiger es usado de fotógrafo por mujer que lo ignoró

Abril 21, 2017 - 10:57 pm

En un país como Estados Unidos, donde el fútbol no es el deporte más popular, es común que sucedan cosas como la que aquí contaremos. Una señora le pidió al campeón del mundo con Alemania, Bastian Schweinsteiger, que le tomara una foto junto a sus demás compañeros de Chicago Fire.

En el aeropuerto de Toronto, Canadá, mientras los jugadores del equipo estadounidense de la MLS esperaban sus maletas para recogerlas, una señora se les acercó. Quería una foto, pero no había quién la tome. Así que no tuvo mejor idea que pedírselo a Schweinsteiger. Aparentemente, un completo desconocido para ella.

La foto del momento fue difundida por el asistente técnico de Chicago Fire, Eric Gehrig, en su cuenta de Twitter en la que escribe “¡Pobre Señora!”.

This poor lady asked for a picture with the @ChicagoFire players…if she only knew Let’s get 3 2moro! ⚽️#cf97 pic.twitter.com/ei3JH9hrBE

— Eric Gehrig (@eGehrig16) 21 de abril de 2017