Roger Federer: Quiero jugar y ganar el Roland Garros

Abril 30, 2017 - 2:29 pm

Roger Federer declaró este domingo su “intención de jugar Roland Garros”, pese a que hasta el momento había dejado la duda sobre su presencia en el torneo parisino después de haber renunciado a jugar la temporada de tierra batida.

En declaraciones a Tennis Channel, Federer aseguró: Estoy inscrito y mi intención es jugar en Roland-Garros”.

Federer añadió que pese a no jugar sobre arcilla este año no irá a París para figurar. “Tengo la sensación de que tengo que tener realmente hambre, que esté motivado para hacer la transición a la tierra batida y que tenga ganas de hacer cualquier cosa, no solamente mostrarme para gusto de la gente”.

“No será ‘bueno, olvídense de que estoy aquí’, sino más bien ‘estoy aquí y quizás voy a dar el golpe, ¿quién sabe?’, añadió el veterano jugador, que a sus 35 años realizó un gran comienzo de temporada, ganando el Abierto de Australia (su 18º Grand Slam) y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, tras el cual declaró hace un ‘break’ en su temporada de tierra batida.

Federer admitió que el español Rafael Nadal (al que derrotó en las finales de Australia y Miami) será “el favorito (en Roland Garros), porque es extremadamente fuerte en tierra batida, como ha demostrado ganando en Mónaco por décima ocasión. Junto a Novak (Djokovic), que ganó el año pasado, serán los dos principales favoritos. Será duro, pero el objetivo es ir a París”.

AFP