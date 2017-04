Ricky Martin reveló por qué tardó tantos años en declararse homosexual

Abril 18, 2017 - 2:58 pm

La estrella de la música Ricky Martin habló sinceramente en televisión de por qué le llevo tanto tiempo declarar abiertamente su homosexualidad. En 2010 finalmente lo hizo. Ese momento, según sus propias palabras, cambió su vida y lo volvió un hombre más alegre y seguro de sí mismo.

En entrevista con CBS News, el boricua habló del tuit en el que confesó su homosexualidad: “Fue extremadamente doloroso… Cuando finalmente envié el tuit y compartí con el mundo mi orientación sexual fue como ‘Oh, Dios mío, ¿es todo? Perfecto’, porque tenía miedo”, sostuvo el artista.

Al ser consultado sobre por qué no lo había hecho antes, Martin respondió: “Tenía miedo al rechazo, porque desafortunadamente durante muchos años mucha gente me dijo que mis sentimientos eran malos. ‘Lo que sientes no es piadoso’ (…) Si estoy sintiendo esto es porque no soy una buena persona”, relató el intérprete, de 45 años.

Tras revelar su lucha interna, señaló que de un momento a otro se dijo a sí mismo que era una buena persona y que no había nada malo en él. “No, suficiente, no más de esto. Desde entonces he sido el hombre más feliz”.

Martin, quien recientemente comenzó una serie de conciertos en Las Vegas, tiene dos hijos y está comprometido con el artista Jwan Yosef.

El ganador del Grammy dijo que este año se casará con Yosef y que quiere una gran boda de tres días. Y expresó su su deseo de ser nuevamente padre. “Me gusta el sonido de los niños corriendo por la casa. Quiero ser papá de una niñita. Debemos tener balance en esta casa”, sostuvo.

Infobae