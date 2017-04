Richard McLaren: El dopaje hay que enfrentarlo desde su raíz

Abril 26, 2017 - 10:56 am

El canadiense Richard McLaren, autor del informe que reveló el dopaje en Rusia, mostró este miércoles su frustración, durante una intervención en el Bundestag en Berlín, por la manera en la que las autoridades deportivas gestionan las conclusiones de su investigación.

“No me he expresado hasta ahora sobre la forma en la que el deporte internacional debería actuar, pero lo que pasa me frustra cada vez más”, dijo ante la Comisión de Deportes de la Cámara Baja del Parlamento alemán.

“Hace falta poner en práctica medidas concretas para afrontar el problema desde su raíz”, señaló el jurista.

“Tras mi segundo informe, estuve desanimado porque el COI (Comité Olímpico Internacional), la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) y el deporte internacional han actuado de manera titubeante, en mi opinión”, prosiguió McLaren.

“Algunas veces, me pregunto si realmente hay una verdadera voluntad de reforma”, añadió McLaren, cuyo informe publicado dos veces en 2016 desveló un sistema de dopaje de Estado, que implicaba a unos 30 deportes de 2011 a 2015, con la ayuda de los servicios secretos rusos, sobre todo en los Juegos de Sochi de 2014 y el Mundial de atletismo de Moscú en 2013.

Hasta el momento, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) suspendió a Rusia de todas las competiciones desde 2015, aunque algunos atletas pueden competir bajo bandera neutral.

En otros deportes, las suspensiones individuales fueron pronunciadas, pero la lentitud y la prudencia de las sanciones suscitaron el enfado de numerosos deportistas y dirigentes fuera de Rusia.

