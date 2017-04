Richard Gere: Trump tiene una actitud egoísta e impulsos de cariz animal

Abril 22, 2017 - 5:28 pm

Richard Gere hizo honor este viernes a su fama de actor comprometido política y socialmente y arremetió contra el presidente de su país, Donald Trump, de quien dijo que “tiene una actitud egoísta, impulsos de cariz animal” y “ninguna de las cualidades de un buen presidente”.

En su vista a Barcelona, donde inauguró la primera edición del Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi, Gere se presentó como lo que es, una estrella de Hollywood que levanta pasiones por donde pasa y siempre protegido por agentes de seguridad que evitan que lo asalten las fans.

Un grupo de mujeres le esperaba para pedirle un autógrafo a las puertas de la sala donde se desarrolla el festival y donde también se vio entrar a un monje budista, religión que profesa y de la que es un activo impulsor.

Gere ha contado muchas veces que su primer encuentro con el Dalai Lama cambió su vida y desde entonces cultiva una estrecha relación con el Tíbet que le ha causado problemas con China, de los que habló hoy en la rueda prensa para presentar su película “Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer”.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, el protagonista de “Pretty Woman” negó que la gran industria de Hollywood ya no cuente con él porque su presencia en una película les cierra las puertas del gran mercado chino.

