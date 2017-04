Recordamos al compositor del “cumpleaños venezolano”, Luis Cruz, a cinco años de su partida

Abril 21, 2017 - 10:09 pm

Cinco años han transcurrido desde que se apagó la voz del compositor de uno de las canciones más famosas, Luis Cruz, cuyo talento para componer lo hizo autor de una pieza que es himno de todo aquél que cumple un año más de vida.

Cruz, residenciado en el estado Lara, falleció en 2012 a los 82 años, tras padecer cáncer en un riñón.

El creador de “Ay, qué noche tan preciosa”, además de ser el compositor de la famosa canción, también fue creador del Dúo “Los Venezolanos”, el Trío “Los Latinos” y del Cuarteto “Los Naipes”, conjunto venezolano de música romántica, vigente en la década de los 60 y creador de gran cantidad de otras piezas musicales, como lo son “Ingenua” (Dumbi Dumbi), “Como poder olvidarte”, “El Arreo”, entre otras.

Luis Cruz

Autor, compositor, cantante y guitarrista popular, nació en Caracas, el 17 de Julio de 1.930, hijo de Andrés Cruz Orta y Carmen Cordero de Cruz, de cuya unión surgieron 9 hermanos: Gregorio, José, María Luisa, Rosa, María Lourdes, Olimpia, Margot, Isabel, Luís y Teresa, y fue el único de su familia que tuvo inclinación hacia la vida artística, destacándose desde muy temprana edad como músico y compositor; actividad que alternaba con labores del campo (agricultura y cría de ganado). Y como él mismo decía: “…mi vida es regida por dos grandes pasiones, el campo y la música, con ellas se ha desarrollado mi existencia, y me siento satisfecho del modo cómo he vivido, hasta el sol de hoy”.

Es así como entre una y otra actividad, en 1.952, Luis Cruz inicia sus estudios musicales de teoría, solfeo y guitarra clásica con Carlos Bonet, director de la Banda Marcial, después de que Pedro Elías Gutiérrez, compositor de nuestro segundo himno, ”Alma Llanera”, falleciera en 1.954, y luego con Vicente Flores, y durante ese proceso de aprendizaje, a este cultor se le despierta el deseo de escribir la musicalidad que de él emana, creando temas basados en la diversidad de la música popular latinoamericana, que estaba de moda para la época (géneros; boleros, guarachas, valses, etc.). Sin sospechar aún las sorpresas que el destino le deparaba.

El nacimiento de “¡Ay, qué noche tan preciosa!”

Como el mismo Luis Cruz lo cuenta: “Esa canción surgió, exactamente allá por el año 1.953, y el motivo, la petición que me realizara Rebeca Sorondo, la novia de un amigo mío, quien me pidió que le hiciera una canción para su cumpleaños, y yo le dije bueno no soy muy experto en esta materia porque recién estoy empezando a componer mis temas; déjame ver si me sale algo para el día de tu cumpleaños, y ante tal compromiso, me puse a desarrollar el tema y a los dos días ya estaba hecha la canción “Cumpleaños Feliz”.

Emilio Arvelo, el intérprete

Años más tarde, el cantante venezolano Emilio Arvelo, pidió a su autor, Luis Cruz, le permitiera grabar este sencillo como relleno de una producción discográfica, a la cual le faltaba una pieza musical. Para sorpresa del artista, fue la única canción que funcionó, la única canción de su disco, que pegó y logró, además, inmortalizar a Emilio Arvelo como la voz tradicional del “Cumpleaños Feliz” y, por supuesto, a Luis Cruz como su autor.

El cumpleaños internacional

De esta manera, el tema logró fácilmente internacionalizarse, según su autor, pues fue el grupo mexicano “La Rondalla Tamaulipeca”, compuesto por 20 guitarristas, el que lo popularizó en el exterior.

Con la serenidad y rutilante forma de expresarse, Luis Cruz siempre manifestó sentirse dichoso y satisfecho de ser el creador de esta canción, quizás una de las más emblemática del país, como lo es y creo seguirá siendo por mucho tiempo. “Este es mi“Cumpleaños Feliz”, y nunca imaginé que fuera a tener la trascendencia que cada día tiene. Se ha convertido en un icono. Ahí lo dejo, pues, para la posteridad, para bien de mis hijos y mi país, Venezuela”, dijo Luis Cruz.

Su inicio como profesional

El artista que fue Luis Cruz, comentó en una entrevista que fue el cantante puertorriqueño Johnny Albino, a quien conoció en julio de 1953, cuando Luis Cruz vivía en la 3ra. Avenida del Carmen, entre Los Dos Caminos y Los Chorros, en el estado Miranda, cuando eso era puro monte y gamelote y su familia tenía una vaquera en ese sector. Al lado de su casa vivía una familia puertorriqueña, donde Johnny Albino llegaba con los otros dos integrantes del famoso Trío “San Juan” y en más de una ocasión, según contó el propio Luis Cruz, él los acompañaba con su guitarra.

Tríos “Arauca” y “Los Latinos”

“En más de una ocasión los acompañé con mi guitarra y mi voz (la 2da voz) en una de esas reuniones. Johnny Albino me felicitó y dijo, ´mira Luís, tu tienes las condiciones requeridas para desempeñarte en esto de la música, te recomiendo a Oscar Fumero (Fumerito) del “Trío Arauca”, en Radio Caracas Radio. Búscalo y dile que vas de mi parte y dile que te pruebe, él está necesitando alguien con tu talento`. Fui, y Fumerito me incluyó en dicho trío como 2da voz, junto con Miguel Núñez. Debutamos y nos quedamos en Radio Caracas Radio, en un programa que transmitían al mediodía, como quien dice, directo a la fama, y nada y nada menos que en la mejor emisora del país para ese entonces. Con esta agrupación estuve un año, durante el cual adquirí una importante experiencia que me sirvió para luego fundar una nueva agrupación denominada “Trío Los Latinos”, con Oscar Fumero y Aris Ortiz, una de las mejores voces de Venezuela, haciendo mi debut en el mundo del acetato con “Discos Turpial”, de los hermanos Nemias y Rafael Serfatty, con dos grandes tubazos musicales, los temas “Esta Noche”, de Aris Ortiz y Ramón Velásquez, y “Cumpleaños Feliz”, de mi autoría, que también fueron grabadas con la empresa “Discos Victoria”, en Medellín, Colombia, en el año de 1.956, el primero, en tiempo de vals y el segundo un bolero rítmico con una introducción de cha-cha-chá”.

El nacimiento de “Los Naipes”

Este trío desapareció en el año de 1.957. Posteriormente reapareció por el año 1.958 con algo más musical y avanzado, fusionado en un nuevo grupo denominado “Los Naipes”, esta vez con la participación de una voz femenina, la de Mirla Castellanos, “La Primerísimo”, y los maestros guitarristas: José Petit y Arturo Terán, a quienes Luis Cruz consideraba sus hermanos del alma. Debutaron en el espacio “Nivada”, del programa de Víctor Saume, denominado “El Show de Las Doce”; espacio en el que sólo actuaban las estrellas, siendo esta agrupación la que rompió ese velo para bien de los colegas venezolanos. En esta agrupación, “Los Naipes”, nacieron estrellas como Mirtha Pérez, Oly Monasterios, Milangela”, Tania Salazar, Marlene Perdomo, Nilda López, Gonzalo Peña y Luís Alcalá.

Éxitos nacionales e internacionales

Fueron muchos los éxitos nacionales e internacionales alcanzados por Luis Cruz durante dos décadas vigentes y latentes de “Los Naipes”, interpretando canciones que aún recorren a toda América, como lo son: “Cumpleaños Feliz”, “La Luna y El Toro”, “Cartagenera”, “Ingenua” (comúnmente conocida como Dumbi, Dumbi), “Las Cerezas”, “Que Chévere Seria”, “Poema”, “Era Ella”, “Déjala Que Se Vaya”, entre otros.

Dúo “Los Venezolanos”

Aupado por Antonio Esparragoza, Luís Cruz forma un dúo con Gonzalo Peña, llamado “Los Venezolanos”, con arreglos musicales del organista panameño, Emilio Muñoz, quien los invita a realizar una producción discográfica denominada “Gonzalo y Luis”, en homenaje a todos los grandes compositores latinoamericanos. Luego formó el conjunto denominado “Luis Cruz y sus Cruceros”; nombre que le pusiera Juan Vicente Torrealba, interpretando temas de música criolla en un estilo parecido al ritmo orquídea de Hugo Blanco; estilo Tibisay, como dijera William Ricken, presidente de los sellos discográficos Columbia y Erna, y con esta agrupación se embarcan y recorren las islas del Caribe, Puerto Rico, Trinidad, Tobago, Araba, Bonaire y Jamaica.

Luis Cruz: Su fama internacional

“Bueno los que me dieron a conocer en el extranjero fueron “Los Violines de Pego”, agrupación Húngara, quienes dieron la vuelta al mundo interpretando el tema instrumental “Tibisay”, allá por los años 60 y 70. También la Orquesta de “Percy Fait” con el tema “Sensación”, grabado, además, por el cantante argentino Roberto Yánez, luego vinieron el tema: “Betilde”, estilo calipso, grabado por el famoso artista mejicano César Costa; “El Arreo”, grabado por María Teresa Chacín, con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el no menos ilustre músico venezolano Aldemaro Romero; “Lamento Jíbaro”, grabado por el puertorriqueño José Feliciano; “Como Poder Olvidarte”, grabado por la inolvidable cantante venezolana Marlene y “Los Tigres”, además de la celebre agrupación española “Trigo Limpio”; “Mira Mis Labios”, éxito de la inigualable Lila Morillo, y del inolvidable cantador gitano Peret; “Negra Mala”, en la voz del Niño de Trastalleres, Andy Montañés”, de Puerto Rico, y “Rayando Las Paredes”, grabado por Marlene y “Los Tigres”.

Artista privilegiado

Y como si todo eso fuera poco, Luis Cruz tuvo el privilegio de compartir con grandes poetas, compositores, músicos y artistas nacionales e internacionales de la talla de: Renny Otolina, Alfredo Sadel, Canelita Medina, Lucho Gatica, Javier Solís, Elton Jhon, Los Cinco Latinos, Johnny Albino, Felipe Pirela, Cherry Navarro, Pedro Vargas, Carmen Delia Depini, Virginia López, Boby Capó, José Luis Rodríguez, Lila Morillo, Los 007, Los Dart, Los Impala, Henry Stephen, María Teresa y Rosa Virginia Chacín, Mario Suárez, Mirla Castellanos, César Costa, José Feliciano, Andy Montañés, Oscar D’Leon, Dimensión Latina, Alicia Plaza, Los Hermanos Rodríguez, entre otros.

Portal Yo Soy Venezolano / Agencias