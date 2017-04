“Quema de Judas” reaviva la política al cierre de la Semana Santa en Venezuela (AFP)

Abril 16, 2017 - 7:04 pm

Monigotes del el líder opositor Herique Capriles y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y del mandatario nacional, Nicolás Maduro, ardieron este domingo en la “quema de Judas”, una de las mayores tradiciones de la Semana Santa en Venezuela.

Chavistas y opositores en distintas ciudades prendieron fuego a muñecos de los personajes que consideran han traicionado a los venezolanos inspirados en Judas Iscariote, quien vendió por unas pocas monedas a Jesús.

En el barrio de Chacao, en el este de Caracas, las personas hicieron un muñeco del mandatario.

“Esto no se aguanta más, lo quemamos porque aquí no hay comida, no hay medicinas, la crisis empeora y no hay solución. Maduro debería irse antes de 2018” (año en que deben efectuarse las elecciones presidenciales), dijo a la AFP Pedro Ojeda, de 65 años, quien trabaja en un banco.

Las personas también quemaron un pequeño muñeco del alcalde opositor de ese municipio, Ramón Muchacho, por considerarlo “el peor alcalde de la historia”.

En una pared colocaron hojas de papel para que quienes desearan escribieran por qué debía quemarse el muñeco de Maduro: “por dictador” o “porque impide elecciones” fueron los motivos principales.

En Venezuela, los comicios de gobernadores debieron hacerse en diciembre del año pasado, pero el poder electoral los suspendió y aún no tienen fecha.

En el centro de Caracas, seguidores del gobierno quemaron muñecos de los principales dirigentes de la oposición, como Capriles; el presidente del Parlamento, Julio Borges, o Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López.

También incendiaron monigotes del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y del mandatario estadounidense, Donald Trump, a quienes acusan de promover una “intervención” en el país.

“¿Usted los reconoce? Arde Judas anti patria”, escribió en Twitter el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, junto con una foto de un muñeco de Almagro que decía “Almugre”.

“Quemamos a Trump porque está impulsando los golpes de Estado contra Maduro”, dijo Reinaldo Simancas desde el centro de Caracas.

En la Candelaria (centro de Caracas), vecinos incendiaron por su parte a un “Judas de cuatro cabezas”: la de Maduro, la del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la del presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y la del defensor del Pueblo, Tareck William Saab.

Con información de AFP