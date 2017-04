Presidente de Siria: “La situación en Venezuela se asemeja a la nuestra por obra de EEUU”

El constante ataque que mantiene el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) sobre Venezuela forma parte de un plan que pretende acabar con las naciones soberanas de América Latina que no responden a los intereses de fuerzas imperiales, advirtió este jueves el presidente de Siria, Bashard al Assad.

Durante una entrevista concedida a la cadena de noticias Telesur, al Assad indicó que en Venezuela se están aplicando las mismas tácticas de guerra que fueron ejecutadas durante el inicio de la intervención militar en Siria, situación que tiene como único propósito de derrocar a un Gobierno que responde a los intereses del pueblo.

“Si el plan es uno y el ejecutor es uno, es normal que el escenario en ambos países no sólo se parezcan sino que sean idénticos (…) Al principio las manifestaciones en Siria eran pacíficas pero al ver que no se propagaban, infiltraron en ellas a sujetos para disparar a ambas partes contra la policía y protestantes, lo que produjo muertos y empezaron a decir que el Gobierno mataba al pueblo”, mencionó.

En ese sentido se solidarizó con Venezuela e hizo un llamado para que el pueblo fortalezca un alto nivel de conciencia que les permita seguir transitando por un camino soberano e independiente.

“El pueblo venezolano debe ser consciente, hay la diferencia entre ser opositor del Gobierno y estar en contra de la patria. Un país extranjero no puede velar por los intereses de Venezuela más que el pueblo de Venezuela; no le crean al occidente, ellos no velan por los derechos humanos, ni de los mismos países solo esta interesados en (…) no necesariamente en la política sino también en lo económico”, exhortó.

Durante la entrevista, directa desde Damasco, destacó el espíritu libertario del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, por lo que recordó las dos visitas que el presidente venezolano realizó a Siria con el propósito de llevar un mensaje de paz y fuerza a la población afectada por la guerra.