Portero del Dortmund: “Sigo teniendo problemas para dormir”

El portero del Borussia de Dortmund, Roman Burki, ha admitido en una entrevista para el diario suizo Der Bund que aún sigue teniendo problemas para dormir tras el atentado del pasado martes contra el autobús del equipo.

“Sigo teniendo problemas para dormir. Eso es lo peor, que todavía no puedo dormir por la noche. Cuando me despierto me alegro de estar en mi cama en casa” confesó el jugador suizo. Burki estaba sentado al lado de Marc Bartra en la parte trasera del autobús en el momento del atentado.

El partido fue aplazado al día siguiente, a pesar de que los jugadores aún se encontraban en estado de ‘shock’. “Me daba cuenta de las cosas en el campo un poco tarde, como si tuviera un velo en mis ojos” afirmó el portero.

Burki tuvo una mejor actuación en el 3-1 contra el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, una victoria que el equipo brindó al español Marc Bartra, herido en el atentado, que ya ha recibido el alta hospitalaria.

