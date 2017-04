Política migratoria de Trump agrava escasez de trabajadores de la construcción

Abril 13, 2017 - 8:47 pm

La dinámica política establecida por el gobierno de Donald Trump en materia migratoria ha venido a agravar la escasez de mano de obra en una industria clave como el de la construcción, según dirigentes nacionales del sector.

El problema no es nuevo, pues hace ya dos décadas, en 1998, un reporte de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) señalaba a la “falta de disponibilidad de trabajadores” como el tema más crítico de aquel año para la industria de la construcción, debido a las “restricciones al crecimiento y aumento de costos” causados por esa situación.

No obstante, ahora, debido a los vaivenes políticos, los cambios demográficos e incluso el impacto de la más reciente recesión económica, el problema se ha acentuado, porque los jóvenes que antes seguían la ocupación de sus padres ya no lo hacen, los operarios despedidos durante la recesión no regresaron a la construcción y los inmigrantes antes disponibles ya no lo están.

El Nuevo Herald