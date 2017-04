Padre de Pernalete pide justicia para su hijo y todos los caídos en manifestaciones

Abril 29, 2017 - 6:25 pm

José Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete, el joven que murió el pasado miércoles en la manifestación opositora en Altamira pidió justicia con su hijo.

“Que se castigue al culpable de la muerte de mi hijo y de todos estos muchachos que han caído. Que se quede como una estadística, que no pase a ser un numero más, que la esperanza y la felicidad de todas las familias enlutadas no quede tirada en una acera”, manifestó.

Asimismo, insistió en que no se pierda la lucha de querer tener paz en Venezuela y que se castigue a los culpables. “No albergo rabia ni rencor solo pido justicia”, aseveró.

Noticia al Día/Unión Radio