‘Pa’ lo hondo’ rindió tributo a Jacqueline Ippolito, la dama de acero de NAD

Abril 18, 2017 - 3:26 pm

En medio de recuerdos, poemas, anécdotas y canciones, el periodista y conductor del programa ‘Pa’ lo hondo’, Josué Carrillo, dedicó este martes una hora de sentido homenaje la doctora Jaqueline Ippolito, una mujer ejemplar quien por años se desempeñó como gerente de Recursos Humanos de empresas como Noticia al Día (NAD), Aventura Tv, Aventura FM, entre otras, y que el pasado viernes lastimosamente perdió su batalla contra el cáncer a sus 55 años de edad.

La dama de acero de NAD, como cariñosamente se le recuerda, era abogada de profesión, administradora, gerente, organizadora, exigente, tenaz, indoblegable en sus principios, llena de fe, impecable en el vestir, elegante, acertada en sus adornos. Estuvo al frente de diversas empresas en la que se encargaba de que las nóminas se pagaran al día, en que cada trabajador recibiera lo justo defendiendo las leyes con pasión.

“Fue una guerrera, una adversaria a quien había que temer, este homenaje es para mi amiga, porque estuvo conmigo, porque hizo una carrera y algo hermoso para nosotros como es Noticia al Día”.

Desde el programa televisivo se exhortó a las mujeres a prevenir ese enemigo silencioso que no duele, no escucha, y no avisa, el cáncer; alertando que hoy más que nunca sigue vigente la campaña “tócate” para estar atento ante cualquier molestia o aspecto distinto en el cuerpo, pues la mejor medicina es detectar el mal a tiempo.

Noticia al Día