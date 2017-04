Orlando Bloom luego de su ruptura con Katy Perry: “Somos amigos”

Abril 13, 2017 - 7:26 am

Orlando Bloom habló por primera vez sobre el final de su relación con la intérprete de “Chained To The Rhythm”, Katy Perry. La pareja acabó su relación a fines de febrero, después de un año juntos.

“Somos amigos. Todo está bien. Todos hemos crecido”, dijo el actor de 40 años a la revista Elle UK.

“Ella es una persona muy visible, pero no creo que a alguien le importante lo que yo haga. O al menos no debería. Esto es entre nosotros. Es mejor ser un ejemplo para los niños y mostrarles que una ruptura no debe inducir al odio”, agregó Bloom, quien es padre de un niño con Miranda Kerr.

Estas declaraciones siguen al tweet que publicó Katy Perry a inicios de marzo: “¿Qué tal una nueva manera de pensar para el 2017? ¡Todavía puedes ser amigos y querer a tus ex socios! ¡Nadie es una víctima o un villano!”.

El Comercio (Perú)