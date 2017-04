Opositora enciende las redes: “No hay bolas para quedarse en la calle”

Abril 12, 2017 - 2:17 pm

Con una cinta tricolor en el cuello, y mientras manejaba su vehículo, una opositora manifestó su descontento porque los comerciantes, a la altura de La Floresta (Este de Caracas), al día siguiente de una protesta convocada reanudaron sus actividades de trabajo.

El video se viralizó en las redes por la contundencia -o radicalidad- de sus palabras contra quienes intercalan su trabajo con las protestas opositoras, así como con los dirigentes de la MUD que mandan a la casa después de las concentraciones.

“Estoy realmente preocupada porque no puedo entender cómo hay gente que no le importa y que de igual manera abren los talleres, los restaurantes, las tiendas, todo como si nada ¿Qué les cuesta dejar de abrir un día y unirnos todos para poder sacar este país adelante”, expresó la mujer con lentes de sol.

Para la mujer hay que quedarse en la calle porque la gente se va a “ladillar” (cansar) otra vez (tal como pasó después de 2014), por eso hay que aprovechar el momento álgido en las protestas que comenzaron el 4 de abril.

“Nosotros somos nuestro peor enemigo porque no tenemos las bolas de verdad quedarnos en la puta calle, porque no entiendo la nota de manifestar e irse a dormir, ‘ay ya estoy fresca, otra vez el selfie’. Esta vaina es una estupidez del tamaño del Cielo, hay que quedarnos en la calle, hay que quedarse en la calle, no moverse en la autopista, sentarnos allí y punto y se acabó”, dijo.

