Mira el deslumbrante homenaje de Camila Cabello a Michael Jackson (Video)

Abril 4, 2017 - 1:14 pm

El pasado 31 de abril, cuando Camila Cabello subió al escenario del Staples Center de Los Ángeles para formar parte de un show a beneficio, impresionó a todos con una impecable interpretación de Man In The Mirror de Michael Jackson.

La ex Fifth Harmony no solo lució matadora con unas medias de malla y una camisa de talla grande con la palabra “Resiste” en ella; además, su voz fue perfecta para cantar uno de los temas más famosos del Rey del Pop.

Este show de caridad fue organizado por Zedd, y también contó con la participación de estrellas como Halsey, Imagine Dragons, Incubus, Macklemore, Miguel, Tinashe, y Skrillex, entre otros.

La cantante de origen cubano se separó a finales del año pasado de la agrupación que nació en The X Factor para lanzar su carrera como solista. Recientemente grabó el tema Hey Ma junto a J Blavin y Pitbull, como parte de la banda sonora de Rápido y Furioso 8, canción que se ha posicionado en los primeros lugares por encima de Despacito, de Luis Fonsi.

“In a world filled with hate, we must still dare to hope. In a world filled with anger, we must still dare to comfort. In a world filled with despair, we must still dare to dream. And in a world filled with distrust, we must still dare to believe.”- MJ thank you @ACLU and @Zedd for a beautiful night, love only ❤ Una publicación compartida de Camila Cabello (@camila_cabello) el 4 de Abr de 2017 a la(s) 12:19 PDT

