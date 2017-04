Miguel Cabrera muestra su preocupación por situación en Venezuela

Abril 5, 2017 - 10:13 am

La situación en Venezuela no pasa desapercibido para nadie, y mucho menos para los venezolanos que, por una u otra razón, no se encuentran en el país y deben vivir desde la distancia los momentos que vive el país. Este es el caso de Miguel Cabrera, uno de los peloteros más grandes de la historia del béisbol.

El inicialista de los Tigres de Detroit utilizó su cuenta de Instagram para “repostear” un video de Israel de Corcho, humorista venezolano radicado en los Estados Unidos, en el cual el pueblo venezolano le planta cara los cuerpos policiales del país, en específico, a la Policía Nacional Bolivariana, tratando de embestir una barricada colocada por el cuerpo de seguridad.

Cabrera fue claro en su mensaje: “Co.. de su madre todo esto. Un país matándose, y ¿los que tienen el poder en Venezuela no pueden hacer nada?. Que impotencia. Yo no soy ni chavista, ni opositor, ¡Yo soy venezolano y me duele mi país, ya basta!”, exclamó el pelotero.

No es la primera vez que Miggy se maenifiesta sobre el tema país en las últimas semanas. Hace cuatro días, a través de la misma red social, Cabrera dejo otro mnsaje de fuerza y preocupación.

Csm todo esto un país matándose y los que tienen el poder en venezuela no pueden hacer nada que impotencia yo no soy chavista ni opositor. YO SOY VENEZOLANO Y ME DUELE MI PAÍS YA BASTA. Una publicación compartida de Miguel Cabrera (@miggy24) el 4 de Abr de 2017 a la(s) 4:57 PDT

Agencias