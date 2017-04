 Miguel Bosé sumado a la lucha contra el sida

Abril 22, 2017 - 10:17 pm

Miguel Bosé es uno de esos artista que ha sabido prestar su fama y notoriedad a una importante causa social, siendo la lucha contra el SIDA una de las principales.

El intérprete de “Amante Bandido” lleva más de diez años dedicado a esta tarea que lleva de manera simultánea con su carrera profesional como cantante y actor. En su caso, el compromiso con tal tarea parte de como él mismo ha dicho en alguna ocasión,

“[El sida] fue un flagelo para mi generación, llegó de golpe y todos dejamos de tener sexo. Incluso dejamos de sentir la raíz de eso, el amor. Por tanta gente que perdí, tan cercana, me juré que el día que pudiera hacer algo por esta causa, lo haría. Hasta que no se dé con la cura, no voy a cesar en el intento”.

Pues al parecer ese momento ha llegado en la forma de una vacuna que se ha creado hace poco y que podría un importantísimo elemento en la guerra contra esta devastadora enfermedad. En entrevista realizada por María Celeste Arrarás para su programa “Al Rojo Vivo con María Celeste”, Bosé informó,

“Hace algunos días me dieron una noticia que fue realmente fantástica y es que nuestra línea de vacuna terapéutica, que se desarrolla en unos laboratorios en Barcelona, fue probada en diez personas y a seis de ellas les desapareció el virus totalmente. Esto es algo histórico, yo llevo doce años trabajando en este proyecto y la verdad me emociona muchísimo esta noticia”.

Por cierto, esta no es la única causa con la que Bosé colabora. El artista quien en su momento apostó a cuatro niños, también se involucra en el bienestar y desarrollo de los niños de América Latina, la organización “Paz sin Fronteras” y el cuidado de los océanos del mundo.

