Mató a tiros a un anciano en Cleveland y lo emitió en directo en Facebook

Abril 17, 2017 - 10:40 am

La Policía de Cleveland (Ohio, EE UU) busca a un hombre “armado y peligroso” que ha matado este domingo a tiros a un septuagenario y lo ha emitido en directo a través de Facebook, según informa la Policía en un comunicado. El sospechoso, que asegura haber asesinado a más personas, se dio a la fuga tras matar al hombre en un Ford Fusion blanco con placas de matrícula temporales.

El individuo —identificado como Steve Stephens, de 37 años y vecino de Cleveland— había escrito en su perfil de Facebook antes del asesinato que quería matar. En sus mensajes, culpaba a su exnovia, Joy Lane, de las atrocidades que planeaba cometer.

La Policía ha confirmado que eligió su víctima al azar: un hombre de 74 años identificado como Robert Godwin, padre de nueve hijos y abuelo de 14 nietos. La víctima se cruzó en el camino de Stephens sobre las 14.00 hora local (18.00 GMT), cuando paseaba tranquilamente por el barrio de Glenville.

En el vídeo, que Facebook ha retirado, puede verse como Stephens va en su vehículo diciendo “encuéntrame a alguien que voy a matar, este tipo aquí mismo, este tipo viejo”. Acto seguido, se baja del coche y le dice al hombre que pronuncie el nombre “Joy Lane” porque “ella es la razón” de lo que está a punto de pasarle. La víctima intenta explicarle que no sabe de qué le está hablando pero Stephens le dispara y lo mata a sangre fría. Después, vuelve a su vehículo con la intención de encontrar nuevos objetivos.

Además de retransmitir el asesinato en directo en su cuenta de la red social, en otra emisión posterior aseguró que había matado a 15 personas el domingo de Pascua. Sin embargo, la Policía solo ha confirmado el asesinato del anciano que puede verse en el vídeo de Facebook, mientras investiga las afirmaciones de Stephens sobre los otros supuestos homicidios.

En su perfil de Facebook, donde se llamaba Stevie Steve y que la red social ha borrado, Stephens publicó un mensaje sobre Joy Lane: “He pasado tres años con esta zorra, ojalá nunca la hubiera conocido”. “He perdido todo lo que tenía. No voy a entrar en detalles pero he llegado al límite, estoy realmente en una mierda. Facebook, tienes cuatro minutos para decirme por qué no debería estar en el corredor de la muerte. Voy en serio. #equipocorredordelamuerte”, escribió en otra nota en Facebook.

La mujer, que se encuentra bajo custodia policial, ha dicho a CBS News en un mensaje de texto: “Hemos tenido una relación durante varios años. Siento que todo esto haya sucedido. Mi corazón y mis oraciones van a la familia de la víctima. Steve es realmente un buen tipo…es generoso con todo el mundo que conoce. Fue amable y amoroso conmigo y mis hijos. Este es un momento muy difícil para mí y mi familia. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento”.

Stevens trabajó para Beech Brook, una institución que se dedica a atender a niños con problemas mentales. En el vídeo, el sospechoso muestra su insignia de Beech Brook, que de momento no ha hablado del suceso.

La Policía de Cleveland mantiene un gran despliegue para localizar a Stephens, a quien ha descrito como un hombre calvo, con barba abundante, camiseta de rayas azul y que conduce un vehículo blanco, como puede constatarse en el vídeo. Según la cadena CNN, el FBI está colaborando con la policía local.

Los agentes no han ofrecido más detalles del suceso por el momento, pero consideran que el sospechoso está armado y es peligroso y piden a los ciudadanos que se resguarden en sus casas y no se acerquen a él si lo ven. Según los agentes, Stevens podría haber salido de este Estado del medio oeste, por lo que han pedido a los residentes de Indiana, Michigan, Nueva York y Pensilvania que estén en alerta.

Calvin Williams, portavoz de la Policía local, se ha dirigido al sospechoso en una rueda de prensa para pedirle que se entregue a las autoridades porque “claramente tiene un problema” y sus actos de hoy “no tienen sentido”. “

“Todo el mundo está buscando a Steve. Queremos que esto termine lo más pacíficamente posible y queremos que se entregue. Esto tiene que acabar hoy”, ha subrayado Williams. El alcalde de la ciudad, el demócrata Frank Jackson, ha pedido a Stephens que “no haga más daño” porque las autoridades saben “quien es” y lo van “a capturar”.

El País