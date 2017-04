Martín Elías se salió del carro: Su chofer contó que le gustaba la velocidad y no llevaba el cinturón

Abril 16, 2017 - 1:12 pm

Al estado de la vía, aunado a un exceso de velocidad, atribuyó la Policía Nacional este accidente que hoy tiene de luto al folclor vallenato. Jainer Silgado Ruz, un joven de San Onofre que en la distancia, y desde el carril contrario, vio el carro de color blanco que se accidentó y dio muchas vueltas, corroboró este sábado esta versión, al narrar el trágico suceso ocurrido a las 7:30 de la mañana en la Transversal del Caribe, hecho en el que perdió la vida el músico vallenato Martín Elías Díaz Acosta.

“Yo vengo de San Onofre de hacer una vuelta y veo el carro a toda velocidad, frena muy duro y queda parado en una llanta, pegó un vuelo y parte una ramas, cae otra vez y dio vueltas y el muchacho se salió”, narra Silgado, quien se percata de que “el muchacho más golpeado” y tirado sobre el asfalto era su ídolo, Martín Elías, cuando corre a socorrerlo junto con otras personas. Entre ellas, el exconcejal Víctor Canchila Blanco, el ‘martinista de corazón’ que desde el viernes hizo del lugar del accidente, en el corregimiento Aguas Negras, un sitio de visita y romería.

“Quiero que la familia y los seguidores de Martín Elías nos unamos para colocar una placa en este lugar donde lo vamos a recordar siempre en fechas especiales como su cumpleaños, el día del martinismo. Yo soy seguidor de Martín Elías, de su música y por eso hoy (ayer) llegué con mi familia a colocar una pancarta y a traerle flores y velas y muchas personas, en especial los turistas han llegado y se han unido a esta causa”, dijo Canchila.

Le gustaba la velocidad. Recordó el exconcejal que él estaba en la vía cuando ocurrió el accidente y llegó a ver y socorrió a los otros heridos, al punto de que habló con el conductor Armando León Quintero y le preguntó que si se había dormido. “Él me dijo que no, pero que sí iba rápido porque eso le gustaba a Martín y lo exigía”, asegura.

“Él me cuenta que cuando cogen la recta, Martín se quita el cinturón para cambiarse la camiseta y no le da tiempo de colocárselo otra vez”, dijo Víctor Canchila, quien, a renglón seguido, rechazó “el abandono” en el que el gobierno tiene esta vía. Un habitante de la zona, Alexánder Camaño Berrío, estimó ayer que hace unos siete años fue la última intervención en este tramo de la Transversal del Caribe a través de Invías.

Mientras las recriminaciones por el estado de la vía van y vienen, los campesinos de la zona seguirán rememorando la tragedia ocurrida un Viernes Santo en su vereda. Como lo hará Rodrigo Contreras, el cuidandero hace 8 años de la finca El Cascajo II, ubicaba frente al lugar del accidente, quien contará a nativos y foráneos que llegan a ver dónde se estrelló Martín Elías, que él lo vio “volar por los aires y caer 10 metros más delante de un carro que dio volteretas”.

Lugar de romería

“Transversal del Caribe: eso es mucho nombre para lo que es esta vía. No sirve, le robaron los andenes y por eso han ocurrido tantas muertes”.

Con esta expresión, Alexánder Camaño Berrío, uno de los tantos habitantes de El Cañito, corregimiento de San Onofre, describe la vía en la que el artista Martín Elías Díaz Acosta y tres de sus amigos se accidentaron el Viernes Santo, a las 7:30 de la mañana. El cantautor vallenato falleció cinco horas después.

El número de muertos que han dejado los accidentes ocurridos en esta vía son muchos, la cifra exacta no es recordada ni por nativos ni autoridades, pero en El Cañito sus pobladores sí aseguran que en los últimos cinco años los accidentes han ocasionado 4 muertes.

“La más reciente fue una señora, hace menos de un año, a la que una tractomula la alcanzó después de volar prácticamente porque venía a toda velocidad y no vio el resalto, que tampoco sirve, y del impacto pegó en ese árbol y rodó hasta alcanzar a la mujer. Hace cinco años el muerto fue un niño”, dijo Camaño que tomó la vocería de los habitantes de El Cañito para decir que ya no aguantan “un muerto más” y que ya es hora de que sus protestas por el mal estado de la vía sean escuchadas.

El mal estado de los 37 kilómetros de vía que unen al municipio de Toluviejo con la entrada a San Onofre no es impedimento para que los conductores transiten con exceso de velocidad, y tal parece que “a los que les va mal es a los que no la conocen y no la transitan a diario”, dijo un conductor que transita a diario por allí.