Mariana Pajón aclara que no tiene diferencias con Nairo Quintana

La bicampeona olímpica de BMX Mariana Pajón afirmó el martes que no tiene diferencias con Nairo Quintana, luego que se divulgó una conversación privada en la que ella expresó su desacuerdo con las fuertes críticas de Quintana sobre la gestión de la Federación Colombiana de Ciclismo.

“Hay una dirigencia que lleva más de 20 años y creo que es el momento que se vaya. No mandan todos los deportistas a los diferentes eventos, no presentan balance financiero, no acompaña a las ligas al desarrollo de las carreras, no les brindan apoyo”, se quejó Quintana durante una charla con los medios en Bogotá la semana anterior.

Pajón, medallista de oro en BMX en los Juegos Olímpicos de Londres y Río de Janeiro, se refirió a lo manifestado por Quintana en una conversación vía Whatsapp con su padre Carlos Mario, quien forma parte de la directiva de la federación.

“Me tiene triste porque una persona como Nairo debe cuidar mucho sus palabras. Es capaz de destruir como de construir… Nairo que se ponga a pedalear porque cuando un deportista se mete a la política las cosas no van bien”, dijo Pajón en esa conversación privada, que más tarde ella misma confirmó.

“Se desarrolló dentro de la esfera privada”, dijo Pajón el martes en un comunicado. “No es cierto que exista una diferencia o división personal entre dos dignos representantes del deporte colombiano en el exterior, como lo son Nairo Quintana y Mariana Pajón; de dicha conversación privada sólo se puede inferir una diferencia puntual en el procedimiento escogido por Nairo para presentar sus inconformidades”, indicó. “No existió ninguna intención de enviar un mensaje negativo a Nairo Quintana”, concluyó la ciclista.

