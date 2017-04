María Bolívar pide sea respetado el derecho de los venezolanos a la protesta cívica 

Abril 17, 2017 - 10:26 am

La dirigente social y excandidata a la presidencia ha hecho un llamado a los dirigentes políticos, cuerpos de seguridad e instituciones del Estado a respetar el derecho de los venezolanos a la protesta cívica, y a transitar por las calles del país. También pidió paz y concordia. “Nadie quiere un país donde sus ciudadanos se agredan por las diferencias políticas o donde dejen a una madre sin su hijo porque este salió a reclamar sus derechos”.

María Bolívar ve con preocupación que la violencia vaya en crecimiento en Venezuela, donde ya son suficientes los problemas de escasez, inseguridad, precariedad en los servicios públicos. “Si marchar va a solucionar los problemas del país, entonces bienvenidas sean las marchas, si sirven para presionar y así se corrijan los errores también vale la pena, pero no que se utilicen bajo esas premisas y luego generar violencia o una emboscada que termine con la vida de los más inocentes”, reflexionó.

Bolívar asegura que si en Venezuela existieran las condiciones necesarias de vida no fuera necesario paralizar el país para protestar. “No vemos soluciones a nuestros problemas, el diálogo se estancó y no vimos los resultados (…), quienes padecemos los problemas a diario pedimos soluciones y no peleas estériles”.

María Bolívar exhortó a los jóvenes a luchar en paz por Venezuela, sin dejarse manipular por quienes de un lado u otro buscan violencia.

Nota de Prensa