Marc Bartra narra ‘los 15 minutos más duros’ de su vida

Abril 14, 2017 - 3:53 pm

El futbolista Marc Bartra continúa recuperándose tras resultar herido en el ataque con explosivos al autobús de los jugadores del Borussia Dortmund. El deportista ya tranquilizó a sus seguidores a través de las redes sociales, asegurando que ya está mucho mejor, algo en lo que sin duda han contribuido mucho sus “chicas”.

Marc ha mostrado en sus redes sociales una imagen en la que aparecen visitándole su pareja, Melissa Jiménez, y la hija de ambos, la pequeña Gala. El futbolista, que ha explicado que necesitaba desahogarse, ha mostrado su agradecimiento con un mensaje en el que habla de la importancia del apoyo de sus seres queridos y confiesa lo duro que fue el momento del ataque.

“Hoy he vuelto a recibir en el hospital la visita que más feliz me hace. Ellas son mi todo, la razón por la que lucho para superar siempre los obstáculos y este ha sido el peor de mi vida, una experiencia que no desearía a nadie en este mundo. El dolor, el pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría… fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida”, ha revelado.

Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje de paz: “Lo único que pido, LO ÚNICO, es que vivamos TODOS en paz y dejemos atrás las guerras. Estos días cuando me miro la muñeca, hinchada y malherida, ¿sabéis qué siento? Orgullo. La miro orgulloso pensando en que todo el daño que querían hacernos el martes, se quedó en esto”.

Ha concluido dando las gracias “a los doctores, enfermeras, fisioterapeutas y personas que me ayudan a recuperar y que la muñeca quede perfecta. A las miles y miles de personas, medios, organizaciones de todo tipo, el BVB y compañeros, que me habéis hecho llegar vuestro apoyo y cariño. Por pequeño que sea, me ha llenado increíblemente de fuerzas para seguir SIEMPRE adelante”.

El jugador español del Borussia Dortmund podrá regresar al equipo previsiblemente en cuatro semanas, según apuntó su entrenador Thomas Tuchel. “Le gustaría jugar ya”, aseguró en rueda de prensa Tuchel sobre el defensa español, que fue operado con éxito de una rotura de radio.

