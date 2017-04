¡Malas noticias para Detroit! Miguel Cabrera irá a la lista de lesionados por 10 días

Abril 22, 2017 - 2:25 pm

El slugger venezolano Miguel Cabrera fue puesto, por los Tigres de Detroit, en la lista de lesionados de 10 días a raíz de la molestia que sufrió en la ingle en el encuentro del viernes frente a los Mellizos de Minnesota.

El conjunto bengalí indicó tras el compromiso que a Cabrera se le practicarán más exámenes, pero aún no tienen determinado cuánto tiempo estará de baja el inicialista y triple coronado. Los Tigres también informaron que John Hicks tomará el lugar del criollo en el roster activo e incluso estará en la alineación titular para el encuentro frente a los Mellizos.

Cabrera, antes de abandonar el compromiso en la sexta entrada, había tenido una jornada perfecta en tres turnos con trío de incogibles y una carrera anotada. “Miggy”, quien tuvo un lento arranque de temporada estaba bateando para .429 (28-12) con 3HR y 9CI en sus últimos ocho compromisos.

El criollo disputó 158 encuentros la temporada pasada, en la que conectó para .316 con 38 jonrones y 108 carreras impulsadas. Sin embargo, los Tigres quieren olvidar las lesiones que en 2015 le obligaron a disputar sólo 118 encuentros, aunque al inicialista le fueron suficientes para conseguir su cuarta corona de bateo en cinco años.

