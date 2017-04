Maduro: Quiero elecciones YA y reitero llamado al diálogo a la oposición

Abril 23, 2017 - 3:52 pm

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su llamado al diálogo a la oposición y a convocar elecciones ya en el país.

“Yo quiero elecciones ya y reiteró estoy ansioso porque vengan las elecciones de gobernadores y luego las de alcaldes. No huyan, el CNE aprobó un cronograma”, dijo.

De acuerdo con Maduro, los dirigentes de oposición, no quieren elecciones porque la gente les dio la espalda, ´´se están pegando a los extremistas porque creen que pueden derrocar al gobierno. Si…porque yo soy de jabón, yo en cualquier escenario voy a combatir y no soy yo es un pueblo entero´´.

“La oposición ha alargado el proceso para que aquí no haya elecciones, pero yo tengo poderes mediante la Constitución”, aseveró.

Asimismo, el jefe de Estado, reiteró su llamado al diálogo a la oposición venezolana.“´Ratifico mí llamado al diálogo por la paz, a un diálogo a tiempo, no se quejen después. Recibí mensajes de los sectores de oposición, no voy a decir el nombre porque a ellos les da culillos que los nombre aquí. Me llegaron dos mensajes uno nacional y otro internacional”, adelantó.

´´Estoy dispuesto a demostrar que hemos cumplido lo que firmamos en los documentos, pero si no igual lo cumpliremos´´, manifestó respecto al diálogo al tiempo que instó al Papa Francisco que siga acompañando el proceso.

Noticia al Día