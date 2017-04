Maduro: Después de Chávez no ha habido un Presidente más atacado “que este humilde hombre”

Abril 17, 2017 - 1:00 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, rinde homenaje a la Milicia bolivariana en su séptimo aniversario, en un acto a las afueras del palacio de gobierno y en presencia de los cinco componentes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Al inicio de su intervención Maduro aseguró que después de Hugo Chávez no ha habido un presidente más atacado “que este humilde hombre, no me han intimidado ni lo harán jamás”.

Asimismo, preguntó “¿Están con la patria o con la traición?”, haciendo referencia a los venezolanos que buscan y apoyan la intervención extranjera.

Noticia en desarrollo…

Noticia al Día