Maduro asegura que hoy recibió “mensajes de la oposición” para retomar el diálogo

Abril 20, 2017 - 7:36 pm

El presidente Nicolás Maduro aseguró este jueves, que recibió mensajes del sector opositor para retomar el diálogo, tras el reiterado llamado . “Hoy me respondieron por cuatro vías distintas que están dispuestos al diálogo”, indicó durante cadena nacional donde declara a Venezuela 100 % territorio Barrio Adentro.

“Se lo han dicho a diferentes e importantes personeros. Espero que no me digan yo no fui, solamente les digo que como Presidente tengo un plan, me gustaría, parte de ese plan político, algún día cara a cara decírselos, para que después no vengan a quejarse, ni a decir que no sabían nada”.

“Tengo mis poderes como jefe de Estado, afirmó, listos para seguir activando planes para avanzar por el camino de la paz, como el plan estratégico Zamora, como el decreto de emergencia económica que es extraordinario”, explicó

“No solo es para eso es para avanzar, y avanzar, así lo digo, después no vayan a decir que no se los dije, se los digo públicamente, para que no se quejen el diálogo es el único camino para construir la paz, el respeto y desarmar el odio, la muerte que ustedes han activado”, agregó.

“Les tomó el mensaje que me han enviado con presidentes, ex presidentes y personalidades internacionales y nacionales, los tengo aquí, espero que tengan valentía para dar el paso y muy pronto podamos sentarnos a decirnos verdades y buscar caminos de encuentro por la paz del país”, subrayó.

“Espero que esta vez se sienten para ya no pararse más, y pido nos demos una nueva oportunidad a los sectores que queremos paz”, puntualizó.

Noticia al Día