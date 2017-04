Los asesinos del vigilante no violentaron las puertas del preescolar en Tierra Negra y se llevaron las llaves

Abril 14, 2017 - 5:18 pm

Un solo nombre tenía y un solo apellido también, Francisco González, de 47 años, salió de su casa el lunes 10 de abril como lo hacía semanalmente para cumplir con su trabajo de cuidador de un preescolar en Tierra Negra, lugar donde recién cumplió 9 años de vigilante. Él, siempre regresaba los sábados a su hogar, en Santa Cruz de Mara, vía a La Sibucara, para pasar el fin de semana con su familia, pero esta vez dio su palabra de que regresaría el miércoles santo; promesa que no pudo cumplir debido a que fue asesinado dentro del plantel educativo en el que pasaba sus noches.

Fueron al menos 72 horas las que su cadáver permaneció dentro del preescolar que lleva por nombre “Pequeños Pasos C.E.I. León Tolstoi”, ubicado en la calle 66A con avenida 9B del sector Tierra Negra, parroquia Olegario Villalobos de Maracaibo. Martínez presentó muestras de haber sido torturado, golpeado y apuñalado en la región del abdomen para luego ser abandonado dentro en el lugar donde se presume que unos delincuentes ingresaron para perpetrar un robo.

Para dolor de la familia el hallazgo no fue realizado por las autoridades, sino por ellos mismos. Rosa González, hermana de la víctima, comentó que Francisco prácticamente vivía en el preescolar y que únicamente los fines de semana se iba a su casa a pasarlo junto a su mamá de nombre “Anita” y así convivir un par de días con ella, posteriormente, regresaba todos los lunes a su trabajo.

Esta semana parecía ser una fecha fuera de lo común para Francisco y su familia; él, le prometió a Anita (su mamá) que pasaría la Semana Santa junto a ella y sus 12 hermanos menores en Santa Cruz y para ello regresaría el miércoles santo a su tierra, pero su palabra se vio truncada por la macabra hazaña de unos delincuentes que irrumpieron al preescolar y le dieron muerte.

La noticia no se sabía, sus hermanos prepararon un almuerzo en Santa Cruz para recibir a sus hermanos y compartir en familia, pero la comida se enfrió porque Francisco no llegó a la hora acordada. Pensaron entonces que se le había presentado un problema por lo que decidieron esperar un par de horas más. Al ver que no llegaba, lo comenzaron a llamar a su celular sin obtener respuesta alguna. Allí se comenzaron a preocupar, pues, aseguran que su pariente mantenía a la familia al tanto de todo lo que hacía.

“Al ver que no volvió el miércoles en la tarde comenzamos a llamarlo al celular y salía apagado. Luego marcamos al teléfono fijo del preescolar pero repicaba, repicaba, repicaba y nadie contestaba, eso nos preocupó hasta el punto que le pedimos el favor a una prima para que pasara por aquí para saber si estaba bien”, cuenta con lágrimas en el rostro su hermana.

Fue así como pasó el miércoles, la angustia se apoderaba de los González cada vez más. Llegó el jueves, la prima a la que le habían pedido el favor acudió hasta la dirección que le dictaron, tocó el portón y nadie salió. No obstante se percató de que dicho portón estaba sin candado y entreabierto.

El miedo a ingresar y encontrarse con algún propietario del ‘kinder’ la llevó a no entrar al inmueble. Simplemente, retrocedió y siguió su camino.

“Nuestra prima nos llamó y nos contó que había ido a buscar a Francisco, nos dijo que tocó mucho el portón y que nadie salió”, cuenta Rosa González.

Así continuó la angustia de la familia González al no saber nada de su pariente. No acudieron a hospitales, ni a la morgue forense, tampoco denunciaron la desaparición ante las autoridades, nunca se imaginaron lo peor.

Este viernes santo, 14 de abril, dos días después de la fecha acordada para encontrarse con su mamá y hermanos, Francisco fue hallado en el preescolar, al parecer nunca salió a ningún lugar, ni se había escapado de vacaciones, su vida había sido silenciada por algún desalmado que lo asesinó de una forma despiadada.

Fue Nerio González, uno de sus 12 hermanos, quien se armó de valor y se trasladó desde el municipio Mara hasta Maracaibo en busca de su hermano, llegó a eso de las 8.30 de la mañana a la calle 66A con avenida 9B, miró el letrero del preescolar que dice “Pequeños Pasos” y comenzó a llamarlo por su nombre.

¡Francisco, Francisco! Insistió en más de una oportunidad, el escándalo despertó a unos vecinos, Nerio se les acercó y les preguntó si habían visto a su pariente y estos le contestaron que desde el lunes en la mañana no sabían nada de él, cuando lo vieron entrar y nunca más salir.

Al ver el portón sin candado, el hermano sí se animó a entrar, pero la puerta principal estaba cerrada con llave y las ventanas cerradas.

Al asomarse entre las rendijas, Nerio se fijó que del interior del materno infantil, salía un olor fétido a carne descompuesta. Se lo imaginó todo. Siguió su búsqueda.

Hasta en el techo del kínder se montó Nerio, y no lograba ver nada, decidió entonces romper una de las ventanas principales del frente y visualizó un cuerpo, sin camisa, con un short azul, amarrado de manos, acostado boca abajo y enrollado entre unas sábanas cubiertas de sangre. Si, era su hermano y había sido asesinado quién sabe cuándo.

Una patrulla del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), pasaba en ese momento por el sitio y vecinos le hicieron seña para que se detuviera, el oficial de este organismo se bajó y dio aviso a los Bomberos de Maracaibo y al Cuerpo de Investigaciones científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes llegaron al sitio y lograron sacar el cadáver por una de las ventanas principales.

Parientes y vecinos manifestaron en el sitio del hecho que Francisco era un hombre tranquilo, honesto, trabajador y muy colaborador. “Era muy querido por nosotros, era nuestro vecino y siempre venía a podarnos las matas del frente”, comentó una dama en el sitio.

Los sabuesos de la policía científica, manejan como móvil principal el robo, ya que a Francisco le fue arrebatado su celular entre otras pertenencias. Sin embargo, una fuente ligada al caso aclaró que las indagatorias pudieran arrojar cualquier otro motivo, ya que en las experticias se encontraron con que las cerraduras del preescolar nunca fueron violadas, las ventanas tampoco fueron forzadas y las llaves habían sido robadas.

Esto le da otros dos escenarios a los expertos del Cicpc: La víctima conocía a sus asesinos y les abrió la puerta, o fue sorprendido del lado fuera del preescolar y obligado a entrar en el mismo.

Manuel [email protected] _23g

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día