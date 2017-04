¡Listo pa’ bailar! Víctor Cámara es operado de la columna en Miami

Abril 26, 2017 - 5:05 pm

El actor venezolano Víctor Cámara se recupera de una operación de la columna cervical en Miami, según confirmó en su cuenta de Instagram este martes 25 de abril.

“Gracias por devolverme la vida Dr. Georgiy (Gosha) Brusovanik de la clínica Miami Back & Neck Specialists. Desde hace más de 2 años venía padeciendo de la columna. El día de ayer me realizaron una cirugía donde me reemplazaron dos discos de la cervical. Ayer mismo en la noche ya estaba caminando y el día de hoy estoy sin ningún tipo de dolor gracias a su innovadora técnica, no tengo palabras como expresar mi agradecimiento, es usted un genio! Dios le bendiga sus manos”, escribió al pie de la foto en la que aparece junto al médico que le operó.

El galán vive en Miami, Estados Unidos, desde hace seis años, en Miami, Estados Unidos y trabajó recientemente en la telenovela Amor Secreto de la cadena TV Azteca, en México.

Noticia al Día