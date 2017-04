Lilian Tintori inicia vigila para ver a Leopoldo López

Abril 23, 2017 - 11:52 pm

La esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López aseguró este domingo que ni ella ni sus abogados han podido visitarle en un mes, por lo que inició una vigilia frente a la cárcel para presionar a las autoridades.

“Tenemos un mes sin ver a Leopoldo. Le quitaron la visita familiar y la visita a los abogados, inclusive el derecho a la defensa. A sus hijos no los dejan pasar. Más nunca llamó por teléfono a su familia. Está aislado”, dijo Lilian Tintori a la AFP a las afueras de la prisión de Ramo Verde, donde López cumple una sentencia de casi 14 años por incitación a la violencia desde 2014.

Tintori decidió adelantar frente al penal el “plantón”, la protesta de bloqueo de las principales vías convocada por la oposición para el lunes.

Junto a ella estaban la madre de López y algunos dirigentes políticos.

“Hoy domingo vinimos una vez más a intentar verlo. No nos dejaron pasar, estamos aquí desde las 10H30 [14H30 GMT]. No nos explican por qué, simplemente no nos dejan pasar”, añadió Tintori, que denunció “retaliación” por una reunión que sostuvo con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y por un mensaje de López en redes sociales llamando a manifestar.

AFP