Lilian Tintori denuncia que no le dejan ver a Leopoldo López en su cumpleaños

Abril 29, 2017 - 3:49 pm

El fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López cumplió hoy 46 años de vida, el cuarto en confinamiento, y las autoridades de la cárcel militar de Ramo Verde negaron la visita a sus 2 menores hijos, a su esposa, y a su familia sin explicación alguna, a pesar de ser día de visita familiar.

Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa de López, arribó con sus hijos y su suegra a la cárcel militar donde una vez más eran esperados por piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana. Tintori denunció que ya tienen más de un mes sin verlo y “no nos dan una explicación”.

“La Fiscalía y la Defensoría saben que estamos aquí y que hoy es el cumpleaños de Leopoldo y no nos dejan pasar. Esto les pasa a miles de familias en las cárceles de Venezuela, niegan la visita, dejan esperando a la familia, no dan respuesta. Hoy le trajimos una torta para cantarle cumpleaños y no nos dejan pasar, nos dicen que no hay visita. Ya Leopoldo tiene un mes incomunicado, esto es un abuso”, expresó Tintori.

Acompañada por su hija Manuela de 7 años y su hijo Leopoldo Santiago de 4 años, Tintori se encuentra en la entrada de la cárcel, esperando que les permitan el acceso, donde la GNB extremó las medidas de seguridad.

“Este piquete es innecesario, yo me pregunto ¿les ponen un piquete a los niños? Porque aquí solo estamos la familia de Leopoldo. Es exagerado, irregular y no hay explicación para esto más que el miedo que tiene la dictadura. Mi hijo pregunta por qué dejan pasar a unos y a otros no, porque estamos aquí desde las 11:40 am y han pasado carros a la cárcel, pero nosotros no. Esto es una injusticia y una violación a los derechos de mis hijos”, agregó.

El dirigente de Voluntad Popular se encuentra aislado e incomunicado desde principios del mes de abril en una de las torres de la cárcel, sin derecho a la visita, a la llamada familiar y la defensa, ya que tampoco han dado acceso a sus abogados desde hace un mes.

