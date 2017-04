“Las divas del ayer y las divas de hoy”, el reto de Demi Lovato y James Corden (+Video)

Abril 7, 2017 - 6:07 pm

“The Late Late Show” es el programa del conductor estadounidense James Corden en el que distintas estrellas del mundo de Hollywood se dan cita para disfrutar de entrevistas fuera de lo común donde los ponen a bailar, a cantar y jugar sacando lo mejor de ellos. El programa se ha vuelto famoso por el segmento “Carpool Karaoke” en el que Corden conduce por la ciudad acompañado de distintos artistas internacionales cantando y hablando, en el auto se han subido personalidades de la talla de la ex Primera Dama, Michelle Obama, Adele, Jennifer López, Justin Bieber, Selena Gómez, One Directión, entre otros.

En el reciente programa de The Late Late Show, Demi Lovato fue la invitada que se impuso ante un reto con el conductor bajo la interpretación, con un grupo a capella, de distintas canciones de las divas del ayer y de hoy. Lovato interpretó extractos de temas como Set Fire to the Rain, Roar, o Heartattack, mientras Corden cantó temas de los 80 como Girls Just Wanna Have Fun.

La competencia entre ambos se volvióo tendencia en Youtube en las últimas 48 horas.

