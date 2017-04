“La hora exacta: …van pa´las diez”, Guillermo Tesalio Barrera Reyes, recordemos su fecha natal

Abril 6, 2017 - 4:13 pm

Lo Original de su estilo:

Guillermo acuñó un sinfín de frases originales. Una de las más destacadas fue su precisión estelar para dar la hora. “La hora exacta: … van pa´las diez (o) las diez y pico”

¿Y por qué? ¡Bueno! Así como el gran Antonio Lauro vino a Maracaibo una vez y escuchó el llamado extremadamente original de la muchedumbre marabina por medio de silbidos y, compuso nada más y nada menos que el vals venezolano “El Marabino”, Guillermo también vio lo original del habla maracucha para dar la hora. En una reunión con sus amigos, uno de ellos quiso saber si estaba a tiempo para llegar a una cita, y al ninguno tener reloj, cada quien hizo un cálculo: “Van pa´las tres” dijo uno… ¡No!, “son las dos y pico” dijo otro, y desde ese entonces, este astro de la radio optó por incluir en sus programas palabras y expresiones propias de la jerga marabina.

Uno de los otros tantos elementos que lo hicieron famoso fue que le ponía motes a sus amigos y conocidos, allí mismo en la radio a oídos de todo el mundo.

Por ejemplo:

A su hermano de bohemia y compadre además: «Luis Ernesto Aparicio Montiel» primer venezolano miembro del Hall de la Fama de las Grandes Ligas ─con quien incluso llegó a montar un pequeño negocio─ le puso el apodo de: «El soldado o soldadito».

Al famoso compositor gaitero, cantante, e investigador larense Humberto Rodríguez Balestrini le puso el apodo de «Mamaota» debido a que un día compartiendo con él, en el salón del PIN ZULIA ─situado en la avenida 5 de julio de Maracaibo─, Barrera lo miró sentado desde la silla y al verle lo alto que era le dijo: «Vos sois más grande que el amor de madre, parecéis una mamaota». Aquel se enervó y casi le cayó a golpes pero luego con el tiempo se apaciguó y aceptándolo como propio se inmortalizó como Humberto “Mamaota” Rodriguez.

Al conjunto gaitero de Rincón Morales les decía: «Los Big Leaguers»

A Francis Blackman ─reportero del diario Quépasa─, gran amigo y confidente le decía por cariño: «El hombre Negro»

A Enrique Charles ─su mano derecha y quien le acompañaba siempre en las cobranzas por las cuñas, publicidad, eventos nocturnos y cualquier otra empresa le llamó: «El coco»

Al cantante del Súper Combo los Tropicales; Willy Quintero le puso el sobrenombre de: «El Bagre Blanco»

Al locutor Oscar García G: «El Ventarrón»

Al locutor Guillermo Govea: «El Guaro»

A su hermano Nelson Barrera Reyes: «El Super Pollo»

A Estilita Barrera ─su hija mayor─: «La Titi»

A Guillermo Barrera ─el segundo hijo─: «Memo»

A Ilia Barrera ─su tercera prole─ «La Negre»

A Miguel Ángel Barrera ─el menor de los cuatro─ «El Guñe»

Puede acotarse también que fue el primer zuliano a la vez que tuvo el primer y más potente teléfono celular de la historia ya que no necesitaba llamar a nadie ni invitarlo a encontrarse con él en algún sitio por medio de Cantv. Lo hacía allí mismo desde la emisora, sabiendo ya, que le estaban escuchando.

“Nos vamos, nos vimos, nos vemos… pero de día…Muchachos de aquí, toque técnico a que Lucio, agua loca, pero de la fina ¡eso sí!… y después: pa´la casa

Daba la sensación de estar haciendo el programa en su casa y no en la radio. Hacia chistes y hasta cobraba a sus deudores a través de la emisora.

Su estilo musical era 100% venezolano. No le gustaba el vallenato ni las rancheras, lo suyo eran las guarachas preferiblemente o, cualquier música sabrosa para bailar ─según él─. Los Blancos, Los Imperials, Los Brillantes, Los Mustang, La Única, Emir Boscán, los Tomasinos, Argenis Carruyo, Los Masters, La Billo´s, El Súper Combo los Tropicales, los Auténticos, Los extraños de dos, Mario y sus Diamantes y un sinfín de otros grupos dentro de ese renglón era lo que él lanzaba al aire. Sin embargo, nunca dudó de darle la oportunidad a grupos jóvenes y con sonidos de teclados guaracheros de aparecer y sonar en su programa. Guillermo era para todos.

Otro gran aspecto de su autenticidad era el hacer dueto con los cantantes que presentaba en su programa. “Cantaba las canciones al aire” ─¡Que Belleza─ Entre las más populares estaban: La mano en el hombro, la Aguja, Margarita, Tu eres la Verdugo y la Cadenita: «Carmen se me perdió la cadenita, la que tú me regalaste Carmen, la que tú me regalaste»

Tomado del portal Amigos del Zulia