La astronauta Peggy Whitson batió hoy el récord de permanencia en el espacio

Abril 25, 2017 - 11:35 am

La astronauta Peggy Whitson batió hoy, con 534 días, el récord estadounidense de permanencia en el espacio, aunque aún está a más de 300 días del cosmonauta ruso Gennady Padalka, que 879 días en órbita ostenta el récord mundial.

A bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), la astronauta de 57 años superó hoy la marca que guardaba Jeff Williams y hará que esa distancia sea aún mayor, ya que le quedan cinco meses más de misión por delante.

Así, en su tercer viaje a la EEI, esta doctora en bioquímica volverá a la Tierra con 650 días de experiencia en el espacio, informó la NASA.

Whitson, que inició su carrera en la Agencia Espacial estadounidense en la década del 80, emprendió su primer viaje espacial en 2002, en el que permaneció 184 días a bordo de la EEI; en 2008 volvió, estuvo 192 días y realizó sus primeas cinco caminatas espaciales.

En ese segundo viaje batió su primer récord al convertirse en la primera mujer en comandar la Estación Espacial Internacional, hito que amplió este año, ya que desde el 9 de abril está nuevamente al frente de la EEI.

En ese tercer viaje la astronauta realizó tres caminatas espaciales, con lo que ya suma un total de 53 horas fuera de la Estación.

Tras establecer este nuevo récord, Whitson recibió esta mañana una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien consideró que “Peggy es un modelo fenomenal para las mujeres jóvenes, y para todos los estadounidenses que están explorando o participando en los programas de educación y carreras STEM” (en referencia a un programa educacional).

“Como lo he dicho muchas veces antes, sólo al aprovechar todo el potencial de las mujeres en nuestra sociedad seremos verdaderamente capaces de hacer a Estados Unidos otras vez”, agregó el mandatario.

El récord absoluto de permanencia en el espacio le pertenece al cosmonauta ruso Gennady Padalka, con un total de 8798 días.

I love being on @Space_Station, and the science work is my favorite. Biochemistry, genetics, you name it! @ISS_Research has it all. pic.twitter.com/XenC4jggty

— Peggy Whitson (@AstroPeggy) April 24, 2017