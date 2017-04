Kendall Jenner: “Mi corazón se rompió cuando vi a mi padre vestido de mujer”

Abril 20, 2017 - 4:56 pm

Por primera vez, Kendall Jenner habló sobre sus sentimientos cuando supo que su papá, Bruce Jenner, era transexual. Aunque parece que el clan Kardashian lo apoyó al convertirse en Caitlyn Jenner en 2015, Kendall confesó a Harper’s Bazaar que no fue tan fácil aceptarlo.

La modelo contó que siempre supo que había algo diferente en él, aunque nunca supo qué. Al parecer de pequeña encontró diversos objetos que la confundieron, pelucas, accesorios de mujer y esmaltes de uñas.

“Encontrábamos pequeñas cosas y pensábamos que eso no era normal. Por un momento incluso creímos que mi padre engañaba a mi madre”, declaró. Las sospechas continuaron hasta que un día Kendall bajó por un vaso de agua y lo vio por primera vez vestido de mujer.

“Mi corazón se rompió. Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. A esa hora era la única que podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos”, confesó.

“Cuando nos dijo que Caitlyn sería verdadera, me enfrenté a meses muy emocionales. Si hablaba del tema lloraba. Es un sentimiento de luto… Obvio que la persona sigue allí, pero físicamente estás perdiéndolo. Era mi padre, el hombre con el que crecí, el hombre que me crío. Honestamente empiezas a darte cuenta que la persona sigue viva , que está allí. Que sigue siendo una bendición. Que es asombroso. Me di cuenta de que debía estar agradecida porque seguía teniendo a mi padre. Y de pronto todo comenzó a parecer normal”.

Su padre, Caitlyn, lanzará su primer libro autobiográfico el próximo martes titulado “Secretos de mi vida”.

I have been on quite the journey. Read about it in #SecretsOfMyLife available next Tuesday! Una publicación compartida de Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 2:45 PDT

For the next 30 minutes- tag me in a post of your proof of purchase of The Secrets of My Life and I’ll DM you a thank you! #SecretsOfMyLife Una publicación compartida de Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 5:06 PDT

Happy Thanksgiving to all my friends and family :) Una publicación compartida de Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 24 de Nov de 2016 a la(s) 8:04 PST

